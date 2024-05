Lionel Scaloni dio la lista para los amistosos que se jugarán antes de la Copa América

Cuando falta apenas un mes para el debut de la selección argentina en la Copa América, Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados para disputar los dos amistosos previos al evento que se jugará en los Estados Unidos desde el 20 de junio al 14 de julio.

Las "sorpresas" de la lista

Para hablar sobre los partidos amistosos, la lista de convocados y la Copa América, Canal E habló con el periodista deportivo Román Iucht quien contó que Lionel Scaloni dio la lista de los 29 futbolistas para jugar los dos partidos amistosos previos a la Copa América.

Según el periodista, los datos a tener en cuenta de esta lista de nombres es la aparición de Leonardo Balerdi, marcador central que juega en Olympique de Marsella; Lucas Martínez de la Fiorentina, Valentín Barco, el ex jugador de Boca y actualmente en el Brighton del fútbol inglés; Valentín Carboni, jugador del Inter de Milán; Ángel Correa y Guido Rodríguez.

Por otra parte, Iutch mencionó que el hecho de que Thiago Almada no esté convocado no resulta raro porque “va a ser el capitán y, probablemente, el jugador emblemático de Argentina en los Juegos Olímpicos”.

La ausencia de Dybala

“El dato más llamativo dentro de las ausencias es la de Paulo Dybala”, confesó Iutch, mientras que la no convocatoria del Papu Gómez “no llama la atención porque una vez que terminó el Mundial ya no fue más citado” y además está cumpliendo una sanción de doping positivo de dos años.

Volviendo al tema de Dybala, el especialista en deportes contó que Scaloni se comunicó con el jugador y trascendió que, “su ausencia no tiene que ver con una cuestión física” más allá de que Dybala tuvo recurrentes problemas físicos que lo marginaron de distintas convocatorias. “Tiene que ver con una cuestión futbolística o, en todo caso, con el rol de entrenador que de cara al Mundial, que será en dos años, a varios de los futbolistas que fueron campeones del mundo tendrá que no convocarlos para darle una oportunidad a una nueva generación”.

Para finalizar, Iutch destacó: “Argentina jugará el 9 de junio, su primer amistoso, ante Ecuador y el 14 de ese mismo mes, el segundo, contra Guatemala; los dos en Estados Unidos. Y el 20 de junio hará su debut en la Copa América ante Canadá”.