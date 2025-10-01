Schiariti sobre las retenciones cero: “No va a tener impacto porque es imposible liquidar en 3 días una venta de carne al exterior”

Con el fin de analizar la medida de retenciones cero, el estado del mercado de carnes y las urgencias que enfrenta la ganadería para sostener la producción y abastecer tanto al mercado interno como al externo, este medio se comunicó con el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), Miguel Schiariti.

Sobre el impacto de las retenciones cero en la carne vacuna, Miguel Schiariti sostuvo: “En realidad creo que no va a tener impacto porque es imposible liquidar en 3 días una venta de carne al exterior”.

Las demoras en el proceso de exportación de carne

Sobre la misma línea, explicó el mecanismo de exportación: “Las ventas a China, por ejemplo, se venden con el 50% pagado por adelantado, paga el importador chino, y cuando llega ese dinero, entonces el industrial empieza a producir, 20, 30 días después embarca, y contra esa documentación el importador paga el resto. Es decir, lleva más de 30 días cobrar, es imposible hacerlo en 3 días”.

Luego, Schiariti manifestó: “No creo que vaya a tener un impacto muy serio en el mercado de carne si esto apuntaba o parecía que podría llegar a modificar los precios del mercado interno. Me parece que no va a ocurrir”. También señaló que la medida no alcanza a los actores principales: “A los ganaderos y a la industria frigorífica exportadora no los va a beneficiar”.

El accionar del Gobierno para evitar una corrida cambiaria

Por otro lado, planteó que el Gobierno actuó por urgencia: “Pienso que el equipo económico estaba muy urgido por evitar una carrera alcista del dólar y tomó la primera medida que tuvo más a la mano y habló con los exportadores que son los que en definitiva terminaron beneficiándose con el negocio”.

Sobre si se logró evitar una crisis cambiaria, el entrevistado admitió: “Daría la sensación que sí. Vamos a ver qué ruido genera el resultado de las elecciones”.

Y agregó: “Hay un montón de empresarios acostumbrados a trabajar con inflación que han ganado mucha plata cuando trabajaban con la inflación que ahora se les dificulta. Ahora tienen que hacer muy finitos los números para no perder. Esto es lo que me da la sensación que está ocurriendo”.