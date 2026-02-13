Se agudiza la crisis hídrica en el agro: “Van casi 35/40 días sin precipitaciones y se siente en los cultivos”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, evaluó en Canal E que la situación climática en el sudeste de la provincia de Buenos Aires comienza a encender señales de alarma para los cultivos de verano.

Germán Iturriza explicó que la región atraviesa un período crítico por la falta de precipitaciones. “Este frente ha pasado sin precipitar. Y esta zona ya van casi 35, 40 días que no tiene precipitaciones y se siente fuertemente en las condiciones de los cultivos”, afirmó.

Los cultivos que necesitan lluvias con urgencia

El impacto ya se observa en distintos lotes. “Hay soja que necesita lluvias urgentemente, hay maíz que necesita lluvias urgentemente en la zona, no solamente acá, sino en la zona”, señaló, al tiempo que remarcó la gravedad de la situación histórica: “Prácticamente desde inicios de diciembre que estamos con una precipitación de un 25% de lo habitual”.

Según Iturriza, este escenario complica el desarrollo normal de la campaña. “Es muy difícil que los cultivos puedan tener un año o un desarrollo normal en este tipo de condiciones”, sostuvo, y aclaró que el problema no se limita a Balcarce: “Es la zona del sudeste de la provincia de Buenos Aires, se le ha complicado después de la cosecha de trigo”.

Todavía hay posibilidad de salvar la producción

Sobre la posibilidad de revertir la situación, aclaró que aún hay margen. “Aún no, aún no es irreversible”, afirmó, aunque fue claro sobre la necesidad de lluvias: “Si precipita, los cultivos van a cambiar su condición y van a dejar de perder kilos, pero necesitamos precipitaciones”.

Respecto al corto plazo, el entrevistado anticipó un momento clave: “Este fin de semana se viene un momento crítico en el cual vamos a estar recibiendo inestabilidad, más que todo el domingo a la mañana, en la región”. Sin embargo, advirtió sobre la incertidumbre: “Algunos modelos dicen que sí, otros modelos dicen que no”.

El riesgo es claro. “Cada semana sin precipitaciones, los cultivos empiezan a perder cada vez más kilos”, remarcó.