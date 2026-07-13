El presidente del Ente Región Centro, Atilio Benedetti, pasó por Canal E y aseguró que Argentina atraviesa un escenario favorable para potenciar la agroindustria, tras los avances en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Además, reclamó estabilidad económica, menor presión impositiva y mayor desarrollo de los biocombustibles y la infraestructura para aprovechar la demanda global de alimentos.

Atilio Benedetti sostuvo que el contexto internacional ofrece una oportunidad inédita para el país y remarcó que el sector agropecuario debe ocupar un lugar central dentro de la estrategia de desarrollo nacional. "Tenemos que aprovechar la situación geopolítica, alguna vez tiene que darse para nuestro país y ojalá que nosotros internamente también podamos valorar y podamos hacer de esto un beneficio para el desarrollo del interior del país", afirmó.

Un cambio de enfoque es lo que pide el agro

En esa línea, agregó: "Que no solamente todo sea minería, que no solamente todo sea hidrocarburos, que tengamos en este postergado sector agropecuario una oportunidad y creo que se están dando las condiciones".

Benedetti destacó el trabajo conjunto entre Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, pese a que sus gobernadores pertenecen a distintos espacios políticos. "Tenemos características similares de productividad cultural, también hay tres gobernadores de distintos signos políticos pero que han coincidido en esta mirada de desarrollo común, de desarrollo de la actividad privada y del agregado de valor de la generación de empleo de calidad", explicó.

La doble importancia del agro

También subrayó el peso que tiene el agro en la economía argentina: "El sector agropecuario tiene una relevancia significativa en lo que es ingreso de dólares para el país, pero también tiene una importancia significativa en lo que es generar puestos de trabajo en la economía real, la economía cotidiana, la economía de los pueblos y ciudades del interior del país".

Según el entrevistado, el acuerdo Mercosur-Unión Europea abre nuevas posibilidades comerciales. "Hay un mundo hábito de alimentos de calidad, se ha abierto una puerta importante para nuestro país con el acuerdo Unión Europea Mercosur", expresó.

Otro de los ejes fue el desarrollo de los biocombustibles. En este sentido, se mostró a favor de incrementar el porcentaje obligatorio de mezcla. "Si fuera por mí lo llevaría todo al doble", aseguró.