Se viene la noche de las heladerías: “Nueve de cada diez argentinos consume helado todo el año”

El miembro de la comisión directiva de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), Héctor Emede, en contacto con Canal E, anticipó la llegada de uno de los eventos más esperados por los fanáticos del helado, la Noche de las Heladerías, que se realizará este jueves en todo el país.

“Lo que se viene inminentemente ya ahora es la Noche de las Heladerías, el día jueves. Arrancamos la Semana del Helado Artesanal”, explicó Héctor Emede, quien destacó que esta edición promete grandes sorpresas para los amantes del helado.

La noche de las heladerías ofrecerá a los clientes 2 x 1

Según detalló, “hoy tenemos un evento también interesante en el Planetario donde damos comienzo a la semana, ahí vamos a tener una degustación de helado también para la gente que se acerque a partir de las 19 horas. Y bueno, el jueves tenemos el 2x1 a partir de las 19 horas también en todas las heladerías asociadas”.

La iniciativa cuenta con una herramienta digital para facilitar la búsqueda de locales adheridos. “Hay un mapa interactivo, arroba heladeros artesanales, donde la gente puede entrar y consultar a ver cuál es la heladería asociada más cercana a su domicilio”, comentó Emede.

Los factores que afectan el consumo de helado

Respecto al consumo de helado artesanal, reconoció que la actividad depende en gran medida del clima: “Por supuesto dependemos mucho del clima. Cuando viene el calor las heladerías están en su mejor momento. El invierno fue un invierno bastante delicado, digamos, bastante duro en ese sentido, porque fue un invierno frío y bueno, con algún temita también en la economía general”.

Sin embargo, el entrevistado destacó que el sector sigue apostando por la calidad y la innovación. “El heladero lo que tiene que hacer es hacer siempre lo mejor posible. El heladero artesanal, su característica principal es la innovación, la frescura y bueno, siempre ofreciéndole a la gente el mejor producto posible para dar el agradecimiento a esa aceptación”, afirmó.

Pese a los desafíos, el consumo se mantiene firme entre los argentinos. “Estamos en un consumo importante de helado. En estadística, nueve de cada diez argentinos consume helado todo el año, en este momento”, precisó.