El director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, evaluó en Canal E que el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente comenzó a generar repercusiones en los mercados internacionales y también en la economía argentina.

Sebastián Menescaldi señaló que el escenario global generó un shock inesperado para los mercados. “La verdad que tenés un importante shock, un cisne negro que quizás en Argentina no lo estábamos esperando y eso está impactando a nivel global obviamente en una fuerte suba del petróleo”, explicó.

Fuerte suba del crudo en los mercados

En ese sentido, detalló que el precio del crudo ya muestra una escalada significativa: “Hoy recién estaba mirando, el Brent ya está llegando casi a los 90 dólares, ya ha subido más del 15% en las últimas semanas”.

Para Menescaldi, uno de los efectos más inmediatos se observa en los mercados financieros internacionales. “En lo que es el mercado de capitales, lo que estamos viendo inicialmente es que claramente los capitales se están refugiando en las economías más desarrolladas, en las que son más seguras, digamos, en el flight to quality”, explicó.

El conflicto en Medio Oriente y su impacto en Argentina

Asimismo, planteó que esta dinámica perjudica particularmente a economías emergentes como la argentina: “A Argentina eso lo perjudica, no siendo un activo de la mejor calidad, lo que estás viendo es que obviamente ningún inversor se está intentando acercar a Argentina”.

En ese marco, el entrevistado advirtió que se reduce la posibilidad de que el país vuelva a financiarse en los mercados internacionales. “La chance que estaba buscando Argentina de salir a emitir en el mercado internacional se va diluyendo”, afirmó.

“Recordemos que los combustibles son aproximadamente el 4% de canasta de consumo de los hogares”, explicó. Además, detalló que, “aproximadamente un tercio del valor, cuando vos compras un litro de nafta, un tercio de ese valor corresponde al precio del crudo”.