Sector arrocero en Argentina: “Entre Ríos es la provincia con mayores rendimientos por hectárea”

El presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos, Enrique García, analizó para Canal E el desplome del precio internacional del arroz, los altos costos de producción y las nuevas medidas anunciadas por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Enrique García describió la situación del sector arrocero: “El arroz, internacionalmente, ha sufrido una caída de precios de un poquito más de un 50%. Y el costo de producción sigue estabilizado en arroz de 1900 dólares, con lo cual, esa reducción en el precio hace que los números de toda la área provincial, ya sea de río, de represa o de pozo profundo, quede fuera del ring de indiferencia”.

El rendimiento de la indiferencia

Y agregó: “Nuestro rendimiento de indiferencia está más arriba de lo que es el rendimiento medio”.

Respecto a las medidas anunciadas, García aclaró: “El arroz es un cultivo irrigado, demanda 90 días de riego en todo ciclo productivo, arranca en los meses de noviembre hasta fin de febrero. El productor arrocero va a pagar durante los meses en donde usa las líneas, va a pagar el 100% del consumo y el 100% de los cargos fijos”.

Asimismo, valoró que se reconozca un reclamo histórico: “Lo que valoramos y celebramos es que este gobernador tomó la consideración para su beneficio extra durante ocho meses en donde no utilizamos las líneas eléctricas. Con lo cual, el productor arrocero va a pagar el 100% de lo consumido, de los cargos fijos, que en los cuatro meses va a estar pagando, pero un montón menos, que es lo que él dice que sería un 10% de lo que pagaríamos hoy”.

Cuál es la provincia con mayor producción de arroz en Argentina

El presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos destacó el rol provincial: “Entre Ríos siempre fue, en orden de distancia de área, la segunda provincia en cuanto a área de producción. En cuanto a volumen producido, siempre Entre Ríos tiene mayores rendimientos que Corrientes”.

En este sentido, remarcó: “Hoy Entre Ríos es la provincia dentro del área arroz nacional con mayores rendimientos por hectárea. La tecnología que se está aplicando en Entre Ríos es una tecnología de punta y el clima nos da una ayuda”.