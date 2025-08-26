Sector vitivinícola en problemas: “Ante la suba de costos, sus márgenes se vieron pulverizados”

El presidente de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), Rubén Panella, habló con Canal E y analizó la situación del sector vitivinícola, los desafíos de consumo y exportación, y la necesidad de acuerdos internacionales para mejorar la competitividad.

Rubén Panella explicó el motivo de la apertura en el barrio de La Boca: “Buenos Aires, CABA y conurbano han sido el lugar siempre que más difícil ha sido la ubicación de nuestras marcas. En el interior del país nuestra potencia de marca es muy fuerte, ya tenemos una participación de mercado cercana al 50% en el interior del país y esa participación en Buenos Aires es muy baja”.

Dónde se ubica la mayor comercialización

Luego, remarcó que, “de todo el vino que se vende en Argentina, el 30% lo comercializamos nosotros, pero con una pata muy débil en Buenos Aires por este lanzamiento y con marcas muy tradicionales que esperemos tengan un desarrollo importante”.

Sobre la ubicación, Panella añadió: “Estas oficinas estratégicamente están muy cerca de todos nuestros distribuidores, que son el canal de distribución fuerte que tenemos en la provincia. Nos permite estar con una mucha mejor disponibilidad para ellos, de estar más cerca de los clientes y facilitar la relación comercial”.

Fuerte caída en el consumo de vino

Por otro lado, reconoció que, “venimos con una producción estable, el problema es que venimos con un consumo que viene a la baja permanentemente”. Y agregó: “Desde el año 2000 hasta la actualidad el consumo per cápita ha caído un 50% prácticamente, esto hace que la actividad esté trabajando con excedentes y en este momento se está colocando aproximadamente el 40% del volumen que se produce en el exterior, ya sea como vino o como jugo de uva”.

El entrevistado también advirtió sobre el estancamiento de los precios: “Nuestros productores hace un año que están cobrando el mismo precio frente a un incremento de costos de mano de obra, de energía eléctrica, muy significativo”.

Asimismo, comentó que la rentabilidad del sector es crítica: “El costo de la mano de obra representa más del 60%, son actividades de mano de obra muy intensivas la producción de la uva y la energía otro 20%. Entre esos dos valores tenemos más del 80% seguramente del costo total del viñedo. Esto hace que, ante la constancia del precio y la suba de estos costos, sus márgenes se hayan visto pulverizados”.