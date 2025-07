Según el empresariado, “si no se cierra la grieta a partir de las formas, las reformas de fondo no van a funcionar”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, conversó con Canal E e hizo hincapié en la percepción del empresariado sobre el plan económico de Javier Milei y mencionó que si bien existe apoyo general a los lineamientos fiscales, crecen las preocupaciones por la sostenibilidad institucional del modelo y el estilo confrontativo del Presidente.

“Lo primero que surge es el tema de las instituciones y de las formas para cuidar esas instituciones”, explicó Ariel Maciel. Y agregó: “Estamos hablando de dirigentes de empresas que incluso son oficialistas, que te dicen nosotros respaldamos lo que está pasando, entendemos que este es el mejor modelo pero quedó muy claro cómo afectó la institucionalidad, por ejemplo, la propuesta de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema”.

Preocupación por la forma disruptiva de comunicar

Uno de los focos centrales del debate fue el modo en que el Presidente se dirige a quienes disienten. “Tiene que ver con esto, con decir, esas formas lo que hacen es buscar profundizar una grieta”, afirmó. Luego, planteó: “¿Para qué sirve esa grieta? Y sirve para sostener una lógica de poder”.

Según relató Maciel, los empresarios cercanos al Gobierno advirtieron que sin un cambio en la lógica discursiva, no habrá reformas duraderas: “Si no se empieza a cerrar la grieta a partir de las formas, las reformas de fondo no van a funcionar porque se van a cambiar rápidamente”.

La variable del desempleo que empieza a rondar por los empresarios

También destacó la tensión que atraviesan muchas empresas: “Hay muchos que tienen que tomar decisiones de achique y desvinculaciones”. Asimismo, recordó una de las frases más repetidas entre los empresarios: “En toda situación de crisis siempre hay que dejar para último momento la variable del desempleo de las empresas”.

En ese sentido, el periodista advirtió: “Donde el consumo está crítico, además le ponemos una grieta de discusión de cómo tratamos a las personas, va a ser imposible hacer confluir valores con una lógica de pragmatismo económico”.

Mientras el ministro Luis Caputo exponía en el foro del IAE sobre la urgencia de una reforma laboral, en ACDE se discutía sobre la necesidad de encarar esos cambios con diálogo. “Va a ser muy difícil que el Gobierno pueda hacer una reforma laboral si no se puede hacer letra muerta”, expresó.