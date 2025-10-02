Según un economista, “el Tesoro no tiene los dólares que necesita para todos los vencimientos de enero”

El economista, Lucas Carattini, dialogó con Canal E y evaluó las reacciones de los mercados tras el anuncio de apoyo de Estados Unidos al Gobierno, aunque limitado a una línea de swap de monedas sin inyección de dólares frescos.

Lucas Carattini explicó la reacción inicial de los mercados: “Hubo una entrevista de Bessent en la cual ratificó el apoyo en un primer punto, pero después en una entrevista televisiva ratificó que lo que se está charlando es un swap que obviamente sirve, no vamos a decir que no, pero que no se va a poner plata fresca”.

Las dudas en el apoyo de Estados Unidos impactaron en el mercado

Luego, manifestó que el impacto fue inmediato: “Eso generó que comprimieran los bonos para estar prácticamente neutros o ligeramente negativos. El mercado necesita ver reservas engrosadas o la cuenta del Tesoro en dólares engrosada para saber básicamente cómo se va a pagar eso. El Tesoro no tiene los dólares que necesita para todos los vencimientos que tiene en enero como un primer punto, si los tiene el Banco Central pero no así el Tesoro”.

Carattini advirtió que las intervenciones actuales son insostenibles: “Hoy el Banco Central está interviniendo en los $1.425 en el mercado mayorista, hay intervención en el mercado de futuros y también intervención vía venta de títulos dólar linked, básicamente seguros de cambio. Hay que ver cuánto dura, porque el mercado tiene la percepción de que el dólar está relativamente barato y los dólares son escasos”.

La necesidad de modificar el plan económico

Y agregó: “Claramente estás en una dinámica muy mala, con lo cual, a pesar del resultado electoral, el Gobierno necesita empezar a relanzar su plan económico, en un primer punto, pero sobre todo el político”.

Para el economista, el desafío es político más que económico: “Vos necesitás mostrar con quiénes vas a hacer consensos en definitiva para sancionar el presupuesto y sancionar todo el resto de las leyes que el Gobierno considera prioritarias”.

A su vez, coincidió en que el Gobierno depende de acuerdos legislativos: “Un resultado leído como malo por la Libertad Avanza o un resultado descollante, no te cambia tanto la composición del Congreso. Algo que es necesario que empiece hoy mismo, es qué acuerdos políticos vas a tejer precisamente para no tener las derrotas que estás teniendo en el Congreso”.