Según un especialista, “el resultado de la elección fue una cachetada para el mercado”

El analista financiero, Alejandro Bianchi, en comunicación con Canal E, evaluó el impacto de las elecciones en los mercados y el discurso del presidente Javier Milei. También analizó la reacción de bonos, acciones y dólar, y advirtió sobre la falta de intervención del Banco Central.

Alejandro Bianchi aseguró que, “el discurso de ayer recogió el guante que recibió en las elecciones. Fue el resultado de la elección una cachetada para el mercado, básicamente, porque no se esperaba”.

La percepción del mercado sobre las elecciones

Asimismo, explicó que el mercado descontaba una derrota, pero no de esa magnitud: “El mercado sí creía que iba a estar abajo, descontaba una derrota, porque es un territorio hostil, manejado por los intendentes, donde la territorialidad pesa mucho”.

Bianchi destacó que Javier Milei buscó enviar señales: “En el discurso de ayer recogió un poco el guante, le habló primero al mercado, ratificó el rumbo de que el Gobierno quiere continuar con este superávit fiscal, pero después empezó a mostrar una cara un poco más compasiva de Milei”.

Cambios en el plan de ajuste fiscal

Sobre si se trató de un giro real, planteó: “Yo creo que el resultado de la elección le ha prendido una alarma al Gobierno para decir, bueno, a ver, no podemos, digamos, apretar tanto, tenemos que atender a estos sectores que se están manifestando a través del voto”.

Sobre la misma línea, el analista financiero aclaró: “El Gobierno tiene claro que el superávit es el medio a través del cual ellos van a poder enderezar un poco la economía argentina, pero obviamente acá hay un tire y afloje de fuerzas donde si la gente no te vota, si la gente no acompaña el movimiento de saneamiento del Banco Central, el movimiento de saneamiento de las cuentas públicas, ese movimiento con la oposición se termina”.

A su vez, detalló: “Un aumento fenomenal del riesgo país, post elecciones, el riesgo país, para que la gente lo entienda, es la diferencia entre lo que rinde un bono argentino que han llegado a cotizar ahora rindiendo arriba del 20%, cuando hace dos meses atrás estábamos hablando de un rendimiento más cercano al 12% de los activos argentinos”.