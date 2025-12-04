Según una prestigiosa consultora, la provincia de Buenos Aires es “la provincia con más deuda y más riesgo”

El Informe de la Consultora Empiria señala que “el 15/11 se presentó el presupuesto de la Provincia de Buenos Aires”, donde uno de los puntos más resonantes fue el “excesivo pedido de endeudamiento por el gobernador de la provincia”. Apenas “comenzado el debate en el recinto bonaerense”, los “USD 3.685 M de deuda que pretendía aprobar el gobernador” se transformaron “en el nudo principal” del tratamiento del “presupuesto 2026 PBA”.

El documento de la consultora que dirige Hernán Lacunza destaca que el eje del debate queda concentrado en el “endeudamiento Provincia de Buenos Aires” y en su impacto fiscal y financiero.

Cómo está compuesta la deuda propuesta para 2026 de Provincia de Buenos Aires

Empiria detalla que “de los USD 3.685 en tratativas”, “USD 1.446 M responden a vencimientos de deuda en 2026, con montos importantes a pagar en dólares en marzo y septiembre”; es decir, una porción destinada a refinanciar vencimientos.

El informe agrega “USD 251 M para cubrir el déficit primario estimado en 2026”, lo que refuerza la presencia de “déficit primario” y la “necesidad de financiamiento”. A esto se suman “USD 1.045 M que se refieren a ‘monto equiparable a los servicios de amortización de deuda pública del ejercicio 2025’”.

Asimismo, como el gobierno de la provincia de Buenos Aires “no contaba con presupuesto en 2025 (y por ende se encontraba sin capacidad de endeudamiento)”, “los vencimientos de deuda del 2025 se cubrieron con deuda en pesos a corto plazo” y ahora “el pedido en curso podría avalar dichas operaciones”.

Finalmente, el paquete incluye “USD 400 M para proyectos de inversión” y “USD 543 sobrante, sin adjudicación natural”, punto sensible en el análisis del uso del crédito público.

La provincia con más deuda y más riesgo

Según Empiria, la provincia de Buenos Aires es “la provincia con más deuda y más riesgo”. Señala que “ya tiene deuda cotizando en el mercado público” y que “lo que el inversor ve a la hora de prestar es la capacidad de repago del deudor”; por eso resulta “preocupante” que “su stock de deuda representa un 90% de sus ingresos”.

En un contexto donde “muchas provincias y empresas han aprovechado la baja del riesgo país para salir a pedir prestado”, la PBA queda rezagada. El informe propone compararla “con otras provincias como CABA, que el 18/11 logró pedir prestado USD 600 M a una tasa de 8,125%, o con Córdoba, que ya hace unos meses logró pedir USD 725 M prestados”; además, “Santa Fe anunció que buscará levantar hasta USD 1.000 M a un plazo de 9 años”.

Para Empiria, “estos números parecen lejanos a lo que hoy cotiza el BA37D (13,4%)”, reflejando un costo mayor para los bonos bonaerenses. A su vez, “los números fiscales de la provincia, que arrojan déficits primarios desde 2020, y el presupuesto 2026 que acentúa esta tendencia, tienen su correlato en el precio de los bonos”, relacionando directamente “déficit primario”, “riesgo de la deuda provincial” y valuación de los títulos.

Caída de la recaudación nacional y el impacto sobre municipios

La consultora advierte que “en noviembre la recaudación nacional volvió a caer (-9%), por cuarto mes consecutivo”. Esto se atribuye a “una menor recaudación de los derechos de exportación” tras “la baja transitoria a 0% de las retenciones en septiembre, que incentivó el adelantamiento de las exportaciones”, a menores “impuestos asociados a la actividad” y al efecto de “la eliminación del impuesto PAÍS”.

El informe remarca que “la recaudación asociada a la actividad (IVA DGI, cheque e internos) cayó un 6% i.a.” y que, frente al mes anterior, “también se ve una caída, lo que indicaría una merma en la actividad en noviembre”. Además, “los impuestos asociados al empleo caen luego de 14 meses consecutivos de aumentos”, en un contexto de “estancamiento del salario y caída de los asalariados privados”.

En el acumulado de 2025, “la recaudación cae un 1%”: los tributos al empleo (+15%), a la actividad (+4%) y ganancias (+1%) “no compensan la menor recaudación en los impuestos asociados al comercio exterior (-2%), Bienes Personales (-35%) y el efecto eliminación del Impuesto PAÍS”.

Para diciembre, se espera que “la recaudación provincial aumente un 4% y que las transferencias a los municipios aumenten un 3%”, lo que mantiene en primer plano el debate sobre “financiamiento provincial y municipal” dentro del panorama fiscal que describe Empiria.