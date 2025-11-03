“Seguramente se establezcan precios, baje la volatilidad y las subas serán más moderadas”

Con el fin de analizar los últimos movimientos del mercado tras el resultado electoral favorable al Gobierno, protagonizado por suba de acciones y bonos, además de los movimientos que vendrán para el mes de noviembre, este medio se comunicó con el CEO de Win Securities, Fabio Saraniti.

“La semana pasada fue un rally histórico de subas, bonos y acciones”, señaló Fabio Saraniti. Además, advirtió que, “esta semana lo que seguramente pasa es que se establezcan los precios, bajen la volatilidad y ya obviamente las subas van a ser mucho más moderadas”.

La tendencia sigue positiva en los mercados

Asimismo, explicó que, “siempre que el mercado sube de manera tan fuerte siempre tiene algún descanso, decimos nosotros, una pequeña corrección”. Sin embargo, subrayó que, “la tendencia es claramente buena hacia arriba porque no solo el resultado electoral fue bueno sino todo lo que viene después de eso, el Gobierno, el diálogo y muchas cosas que el mercado y todos le pedían al Gobierno tomó nota de ello y está haciendo respecto con los tintes positivos, negativos, opinables”.

Saraniti consideró que, “así como arrancó el gobierno de Milei, este es como un segundo arranque. Es como la segunda etapa del gobierno, que relanza el gobierno con otra impronta, con otra dinámica y también lo más importante es que en un piso económico y macroeconómico y monetario mucho más fuerte donde arrancó”.

Expectativa por una consolidación de la economía

En ese sentido, sostuvo que, “se vienen las reformas de segunda generación y nace una etapa del Gobierno donde, si Dios quiere, se consolide la economía y vayamos a otro nivel de actividad, de precios, de productividad, de niveles de financiamiento a PBI que crezca mucho, mercado de capitales”. Incluso proyectó que, “no me extraña ver si las cosas salen bien en seis meses, un año, ver emisiones de acciones que recordemos la última emisión de acciones en el mercado fue hace mucho tiempo”.

Para el entrevistado, la combinación de factores favorables podría marcar una nueva etapa para Argentina: “Todo ese tipo de cosas en la medida que todo siga bien van a suceder, nos va a ayudar también no solo la energía que sigue su rumbo ascendente en exportaciones y producción sino que vamos a tener una muy buena cosecha, probablemente récord de cosecha de trigo, de maíz también viene muy bien y la soja en niveles similares”.

En relación a la acumulación de reservas, explicó que, “el dólar, nosotros estamos acostumbrados, tenemos de alguna manera un criterio muy mercantilista diciendo exportamos tanto, generamos tantos dólares y compramos tantos dólares. Nos olvidamos de la cuenta financiera, que siempre fue muy importante”. Según anticipó, “va a empezar a haber mucha falta de dólares financieros, cosa que no tuvimos, insisto, la última vez fue en Macri en 2017-2018”.