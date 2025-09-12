Semana Angus: “Estamos llenos de entusiasmo en una situación para la ganadería que es muy buena”

Del 22 al 26 de septiembre se llevará a cabo la 46ª edición de la Semana Angus de Primavera en el Centro de Remates y Exposiciones de Cañuelas. En función de ampliar este panorama, este medio se contactó con el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo, quien adelantó los detalles del evento y analizó el presente de la ganadería argentina.

Alfonso Bustillo destacó la magnitud del encuentro: “Tenemos una expectativa grande, es nuestra 46ª exposición de primavera, pero es la segunda que vamos a hacer en nuestro predio propio, es una semana completa del 22 al 26, con muchísima actividad”.

Mejoras en el evento

Asimismo, detalló que este año se suman nuevas instalaciones: “El año pasado inauguramos el centro de remates y exposiciones y este año logramos terminar a tiempo el salón de eventos climatizado para 500 personas”.

Pese al difícil contexto económico, Bustillo sostuvo: “Estamos llenos de entusiasmo en una situación para la ganadería que yo te diría que es muy buena, salvo desde ya para la gente que tiene problemas de excesos hídricos, mi solidaridad para toda esa gente que está con sus campos inundados”.

Cuáles son las actividades que se llevarán a cabo

Por otro lado, detalló la diversidad de actividades previstas: “Tenemos las exposiciones en sí mismo, que son dos, la del ternero y la nacional, se juran en lotes, se juran en tríos”. También subrayó la importancia de los remates: “Tenemos remates por streaming y por Canal Rural de invernada y cría, sumamos a un eslabón fundamental de toda esta actividad que es el consignatario”.

El entrevistado remarcó el objetivo final de la cadena productiva: “Todo este trabajo que hacemos los ganaderos con tanto entusiasmo finalmente el objetivo es un buen bife ancho en un plato”. Además, recordó que la Asociación “certifica atributos de calidad con un logo que dice carne Angus certificado”.

Sobre la situación de la ganadería, comentó: “Yo te diría que nuestro negocio tiene muy buen valor en toda la cadena. Se vendió muy bien la invernada este año y la zafra que viene pinta bien”.