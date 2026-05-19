Situación crítica para la producción bananera de Formosa ante el aumento de las importaciones y el contrabando

La producción bananera de Formosa atraviesa uno de sus momentos más críticos. En este contexto, este medio se comunicó con Pánfilo Ayala, presidente de la filial Laguna Naineck de la Federación Agraria Argentina, quien reclamó medidas urgentes ante el ingreso de banana extranjera, denunció incumplimientos de la resolución 520/2005 del SENASA y alertó sobre el impacto económico y social que atraviesan cientos de familias productoras.

“Reiniciamos una nueva sesión, un nuevo reclamo a las autoridades nacionales y provinciales”, afirmó Pánfilo Ayala, al explicar que la entidad volvió a exigir controles sobre el ingreso de fruta importada. Según remarcó, aunque la importación está habilitada a nivel nacional, “está prohibido dentro del territorio provincial, por una cuestión netamente sanitaria”.

Cuál es la normativa vigente para proteger la producción local

Asimismo, recordó que la normativa vigente fue creada para proteger la producción local: “En el 2005 el SENASA había establecido, a través de una resolución, para proteger cito sanitariamente nuestro cultivo de enfermedades que tienen otros cultivos que ingresan al país”.

Ayala denunció irregularidades en la comercialización dentro de la provincia. “Acá entra mucha banana de contrabando, banana paraguaya principalmente”, aseguró. Pero además cuestionó la presencia de fruta extranjera en comercios formoseños: “Increíblemente en el supermercado, en verdulería de prácticamente toda la provincia hay banana ecuatoriana, boliviana, colombiana, cuando en realidad está prohibida”.

Las exigencias de los productores bananeros a las autoridades

En ese sentido, señaló que ya realizaron presentaciones formales ante las fuerzas de seguridad: “Lo habíamos hecho a un pedido formal a la Gendarmería Nacional de la ciudad de Clorinda y de Formosa, también a la Prefectura Naval Argentina para que se dé un control más exhaustivo”.

El deterioro del sector se refleja en una fuerte caída del área cultivada. El entrevistado recordó que la actividad tuvo un peso histórico clave en la economía regional: “Después de haber tenido 12.000 hectáreas de banana en la década de 60, 70 y 80, junto a Salta y Jujuy, hoy la provincia de Formosa tiene alrededor de 200, 300 hectáreas nada más”.

El impacto social también fue severo. “Acá en la Argentina vivían más de 5.000 familias de este cultivo en forma directa e indirecta, esos tiempos ya no están”, lamentó.