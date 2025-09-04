Suben las acciones argentinas en Nueva York y Buenos Aires en la previa electoral

En la anteúltima rueda previa a las elecciones legislativas bonaerenses, las acciones argentinas registraron una firme recuperación tanto en Buenos Aires como en Nueva York. El índice S&P Merval avanzó cerca de 2,8% en pesos y 2,2% en dólares, alcanzando los 1.988.662,77 puntos.

Entre las compañías líderes destacaron los incrementos de Grupo Supervielle (+5,4%), Edenor (+5,3%), YPF (+4,6%) y Grupo Galicia (+4,2%). También se anotaron subas en Banco BBVA (+3,8%), Banco Macro (+3,5%), Cresud (+2,7%) y Transportadora de Gas del Sur (+3%). La única baja de peso fue la de Grupo Financiero Valores, que cedió un 0,3%.

ADRs en Wall Street también al alza

El repunte se replicó en Nueva York, donde los ADRs argentinos mostraron fuertes ganancias. Los bancos lideraron la tendencia: Supervielle subió 5,1%, Galicia 4,4%, Macro 3,6% y BBVA 3,4%. En el segmento energético, YPF avanzó 4,3%, Transportadora de Gas del Sur 4,1% y Edenor 4%.

Otras compañías también acompañaron con mejoras, como Tenaris (+2,6%), Mercado Libre (+1,2%) y Central Puerto (+2,9%). Las excepciones fueron Globant, con una baja del 2,8%, y Ternium, que retrocedió 0,7%.

Bonos y riesgo país con altibajos

El mercado de deuda mostró un comportamiento más moderado. Los bonos globales operaron con mayoría de subas, destacando el Global 2030 con +0,6%. En contraste, el Global 2041 y el 2029 retrocedieron 1,5% y 0,4%, respectivamente.

El riesgo país, medido por JP Morgan, retrocedió levemente a 893 puntos tras haber registrado el martes un salto del 8,3%, que lo llevó a su nivel más alto desde abril.

Elecciones y expectativas del mercado

El contexto político agrega tensión a los mercados financieros. Este domingo se celebrarán elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y a fines de octubre será el turno de los comicios nacionales.

Operadores coinciden en que los próximos meses estarán definidos por tres factores clave: la capacidad del Gobierno de sostener el control cambiario, el resultado de las urnas y la relación con el FMI. Hasta entonces, los inversores mantienen una postura cautelosa frente a un mercado fragmentado: con oportunidades en acciones, pero aún con dudas sobre los bonos y la deuda soberana.