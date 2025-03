Tensiones entre Trump y Musk: recortes en la seguridad social y fraude gubernamental

Las declaraciones de Elon Musk sobre la seguridad social de los Estados Unidos han generado gran inquietud entre los ciudadanos, especialmente entre los jubilados.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista Roberto Maidana, quien expresó que, “estas críticas han sido un tema recurrente en entrevistas, donde Musk ha comparado el sistema con un esquema Ponzi”. Y agregó: "Lo que está diciendo Musk genera mucho nerviosismo, especialmente entre los jubilados, que temen por sus beneficios".

Musk ha dicho que hay personas que siguen cobrando beneficios de la seguridad social tras la muerte de sus parientes, lo que ha puesto en alerta a la sociedad estadounidense. A pesar de estas declaraciones, Maidana subrayó que los aliados de Trump en el partido republicano le han sugerido al presidente que controle mejor sus entrevistas. "Están pidiendo que Musk sea más cuidadoso con lo que dice, porque está generando una gran preocupación", señaló el periodista.

Trump y Musk: Relación tensa pero colaborativa

La relación entre Trump y Musk también ha sido un tema de especulación. Aunque han surgido tensiones entre ambos, parece que el presidente aún confía en la gestión de Musk en algunas áreas del gobierno.

"El presidente Trump sigue apoyando a Musk, aunque hay fricciones", afirma Maidana. "Lo que pasa es que Musk está buscando recortar áreas del gobierno donde se detectaron fraudes, como las oficinas de seguridad social", explicó Maidana.

Musk ha señalado que en 2024 se descubrió que el gobierno perdió entre 230.000 y 250.000 millones de dólares por fraude. Sin embargo, los demócratas han cuestionado la magnitud de estas cifras, argumentando que, entre 2015 y 2021, el fraude representó menos del 1% de los pagos totales. El periodista destacó que "los republicanos reconocen que hay fraude, pero aseguran que los recortes no afectarán a los beneficios sociales".

Los recortes: ¿una estrategia viable?

El tema de los recortes en la seguridad social sigue siendo un punto de conflicto. Según Maidana, los recortes no se implementarán de manera tan radical como algunos lo temen. "No se va a recortar la asistencia social de forma drástica, a pesar de lo que dice Musk", explicó Maidana. "El presidente Trump ha prometido que no tocará los beneficios de los jubilados, pero sí se están tomando medidas para mejorar la eficiencia del gobierno", agrega.

Para finalizar, el entrevistado agregó: "Las declaraciones de Musk han creado incertidumbre, pero las autoridades están trabajando para asegurar que estos beneficios no se vean afectados”.