“Todo abrió en rojo”: la reacción del mercado financiero luego del caso $Libra

El escándalo del caso $Libra no fue ajeno a la apertura del mercado financiero en Argentina, sobre todo porque todas las acciones abrieron en rojo y se vio una reacción en consecuencia a la pérdida de credibilidad que tuvo el Presidente Javier Milei. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el asesor financiero, Gastón Lentini.

Según Gastón Lentini, el mundo de las criptomonedas sigue siendo una “selva” donde los inversores deben asumir su propia defensa. “Este es un mercado no regulado, donde nadie protege al inversor. Si el león te come, no hay a quién reclamar”, explicó.

El auge cripto: una tendencia para pocos

Lentini subrayó que el auge de las criptos sigue concentrado en un sector reducido de la población. “Si bien mueve mucho dinero, en Argentina solo unas 40.000 personas operan activamente con cripto, lo que sigue siendo una minoría”, comentó.

El papel de Javier Milei y las sospechas de estafa

El entrevistado criticó la postura de Javier Milei al promocionar indirectamente una criptomoneda. “El Presidente podría haber expresado su apoyo a la innovación sin incluir un enlace directo. Eso es lo que genera sospechas”, afirmó.

Para Lentini, esta acción representa un “error no forzado” que puede afectar la confianza en su liderazgo. “O está mal asesorado, o es una estrategia peligrosa. No hay muchas explicaciones que lo justifiquen”, añadió.

El impacto en los mercados financieros

El efecto de esta polémica no tardó en reflejarse en el mercado. “A las 11 de la mañana, todo abrió en rojo. Cuando hay incertidumbre, los inversores prefieren vender y después evaluar”, detalló el asesor financiero.

Lentini explicó que en mercados volátiles como el de bonos y acciones, cualquier señal de inestabilidad puede disparar reacciones en cadena. “La credibilidad de un gobierno es clave para la confianza del mercado. Si los inversores perciben dudas, actúan en consecuencia”, indicó.