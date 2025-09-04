Todo lo que dejó la Agrievolution Summit 2025: “La temática propuesta fue la seguridad alimentaria y la captura del carbono”

El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Enrique Bertini, habló con Canal E y analizó los resultados del Agrievolution Summit 2025, que por primera vez se realizó en Argentina, también habló sobre el rol de la biotecnología y la conservación del suelo.

“Agrievolution es una federación de cámaras de fabricantes de maquinarias agrícolas. Somos 14 países hasta ahora que componen esta federación. Se dio inicio legal el año pasado, la sede es en Roma. Y tuvimos el honor de ser los anfitriones de esta convención de fabricantes de máquinas agrícolas en la cual la temática propuesta fue la seguridad alimentaria y la captura del carbono”, explicó Enrique Bertini.

El posicionamiento de Argentina frente a las grandes potencias

El encuentro contó con representantes de Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Brasil, además de la participación de directores globales de la FAO. “Eso nos posiciona en un mundo globalizado y nos posiciona con la alta calidad que representa la agricultura en la República Argentina, digo la agricultura en general. Esta acción está mancomunada entre el que produce en el campo y el que produce en las industrias”, señaló.

Asimismo, Bertini planteó que durante la cumbre se abordaron experiencias concretas: “Los directores de FAO comentaban los casos más extremos que están en nuestro planeta. Uno de los temas fue la guerra de Ucrania y Rusia y a través de la silobolsa cómo pudieron salvar mucho trigo cuando comenzó la guerra. Otro tema importante es la franja de Gaza, que tiene ya una situación de hambruna. Y obviamente, África en general que siempre es motivo de preocupación”.

El involucramiento de Argentina con los problemas a nivel internacional

En ese sentido, destacó el aporte argentino: “Desde la posibilidad de producir alimentos con la menor huella de carbono, con la mayor eficiencia, hemos transferido estas ideas, hemos debatido, hemos escuchado estos conocimientos y creemos que son herramientas”.

El presidente de CAFMA subrayó la urgencia de preservar la tierra cultivable: “En el mundo global, la superficie de tierra cultivable es del tamaño un poquito más chico que el tamaño de Sudamérica toda junta. Lo que sirve de la tierra son los primeros 20, 30 centímetros, que es donde ocurre la vida a los microorganismos y es donde, a través de los rayos del sol, penetra la luz, el calor y genera esta vida”.

Y agregó: “Cuidar la tierra es también cuidar a las personas. A través de la siembra directa y la conservación del suelo proponemos ir hacia una mayor producción sin degradación. Este sistema que hace 35 años que la Argentina ha desarrollado mejora la productividad de alimentos y, además, contrarresta el efecto invernadero”.