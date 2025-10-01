Todo lo que dejó la Feria Internacional de Turismo: “La verdad que batió varios récords, entre ellos la cantidad de asistentes”

El director de Turismo Cero, Leandro Peres Lerea, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo (FIT) realizada en La Rural, que concluyó con récords de asistencia y una fuerte presencia tanto de destinos nacionales como internacionales.

“La verdad que batió varios récords, entre ellos la cantidad de asistentes”, aseguró Leandro Peres Lerea, y explicó que la feria “abre dos días al público final, o sea al usuario, y dos días al público profesional”.

Récord de asistencia en la Feria Internacional de Turismo

Asimismo, destacó que, “el sábado y domingo, que fue el público usuario, mejoró el número anterior, alrededor de un 15% más de personas visitaron la feria, rondando casi 100.000 personas por día, 90.000, un número así”.

En cuanto a los días destinados al sector profesional, Lerea subrayó: “Los segundos días, sobre todo el lunes, se notó mucha concurrencia de público profesional, con dos grandes disparadores. El primero, una presencia muy fuerte de Brasil, con stands de muchos estados diferentes por Brasil, y por otro lado obviamente un mix de todas las provincias de Argentina, algunas ciudades aparte, y obviamente prestadores privados”.

Respecto al público general, remarcó que, “se paga una entrada, como cuando vos vas a la Rural, económica, no es gran cosa, pero hay mucha actividad, mucha promoción”.

Las principales atracciones del evento

El entrevistado describió la oferta cultural y recreativa: “Había comparsa del carnaval de Gualeguaychú, bailarines y músicos de folclore, una rueda de una vuelta al mundo promocionada por Río de Janeiro, stands de realidad virtual, de jueguito, de un montón de cosas, muy atractivo, y sirve para que un usuario final pueda descubrir nuevos destinos y por ahí inspirarse para ese viaje”.

A su vez, aseguró que, “los destinos líderes son líderes por varios motivos y eso produce que tengan más consultas, es decir, los principales de la Argentina, como Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Mendoza, Salta o Córdoba, tienen más consultas que por ahí otras provincias”.