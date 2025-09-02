Tormenta de Santa Rosa en los campos de una localidad cordobesa: “Hay más de 3.000 hectáreas afectadas”

Las lluvias de la tormenta de Santa Rosa dejaron más de 300 milímetros de agua en pocas horas y aislaron a la localidad cordobesa de Cruz Alta. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con su intendente, Agustín González, quien relató la situación actual, los daños y el rol de las obras hídricas que evitaron una catástrofe mayor.

Agustín González llevó tranquilidad al afirmar que lo peor ya pasó: “La verdad que la situación hoy está mucho mejor. El agua está bajando, las familias evacuadas ya han vuelto a su hogar y, bueno, lo que nos queda ahora es trabajar con cada una de ellas en la reconstrucción total del pueblo”.

Las complicaciones del día después a una inundación

Asimismo, explicó que ahora comienza la etapa más dura: “El día después de la inundación, cuando el agua baja, ahí uno puede reconocer realmente todos los daños que ha dejado la inundación”.

González recordó antecedentes más graves: “Habíamos tenido dos inundaciones anteriormente donde el agua fue más profundo porque no había ningún tipo de construcción hídrica, afectaron más de 200 familias”.

La importancia de la obra pública

Luego, manifestó que la diferencia esta vez fue una obra estratégica: “En nuestro gobierno hemos terminado de hacer un terraplén que es el Canal San Antonio, la hemos podido testear este fin de semana y la obra ha sido realmente una obra exitosa”. Según desarrolló, ese terraplén evitó un desastre: “Gracias a esa obra no tenemos mayores problemas con los vecinos porque si no hubiese estado inundado absolutamente todo el pueblo”.

Cruz Alta es una zona agrícola y la tormenta golpeó fuerte al sector. “Somos totalmente agropecuarios, soja, maíz, trigo, girasol y obviamente hay más de 3.000 hectáreas afectadas con toda la lluvia que ha caído”, comentó el entrevistado.

A su vez, explicó las consecuencias: “El sector productivo también se lava la tierra, no sólo que va a tardar en salir sino que perjudica las futuras siembras y ni hablemos los caminos rurales que se han roto por completo”.