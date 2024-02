Miguel Schiaretti: “La oferta de carne del 2024 va a ser escasa y cuando pasa esto los precios suben”

En composición de los meses de enero, febrero y marzo de 2024, según comunicaron fuentes gremiales, el acuerdo salarial del incremento de un 324% anual se produjo como marco de un convenio colectivo. Para hablar sobre este aumento, Canal E se comunicó con Miguel Schiaretti quien contó que el incremento es “el reconocimiento a la inflación que ha sufrido la Argentina en el último año”.

Inflación y emisión monetaria

Para el entrevistado, toda esa situación fue “producto de una alocada política económica, con el intento de perpetuarse en el poder que ha tenido el kirchnerismo por Sergio Massa quien “hizo que la inflación se dispara a lugares inusitados”.

En ese sentido, Schiaretti explicó que toda esta situación se produjo “sin tener en cuenta que detrás de su objetivo había gente que la pasaba muy mal” por “la alocada emisión monetaria que se tuvo en el Gobierno anterior”.

El precio de la carne

Por otra parte, para el entrevistado, el impacto en el precio de la carne “no fue tan fuerte como ha sido en el resto de la economía”. Y agregó: “Los primeros 10 meses del mes del año pasado, la carne se mantuvo en los mismos valores prácticamente y recién empezó a recuperar precio a partir de noviembre del 23 donde tuvo una recuperación de casi el 45%”.

Al ser consultado sobre quien absorbe la brecha de aumento del sector, Squiaretti aseguró que, “sin duda lo hace la cadena”. Y aclaró: “No se trasladó al consumidor final y no se va a trasladar semejante precio al consumidor porque no lo va a poder pagar”.

Abastecimiento a futuro

Con respecto a cómo se aproxima la cadena de producción para los próximos meses, el entrevistado explicó que “se están viendo otras modificaciones en los precios de la hacienda” porque “el ingreso es cada menor”. Y continuó: “La sequía del año pasado generó que tengamos 1.500.000 menos de terneros, y que en los últimos seis meses del año pasado se liquidaron el 4% más de hembras que las que permiten mantener el stock”.

Al concluir, dijo: “La oferta del 2024 va a ser escasa y cuando esto ocurre los precios tienden a subir”.