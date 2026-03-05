"Traigan los dólares al sistema": en "QR!" analizaron el pedido de Luis Caputo y cuestionaron que tenga su patrimonio afuera

En la previa del programa "QR!", que se emite por Canal E, el conductor Pablo Caruso adelantó algunos de los temas que formarían parte del debate central del ciclo. Durante el diálogo con los integrantes de la mesa, uno de los ejes fue el reciente mensaje del ministro de Economía Luis Caputo sobre los ahorros en dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero. La discusión puso el foco en la necesidad de financiamiento para reactivar la economía.

Caruso introdujo el tema al compartir un fragmento de una exposición pública del funcionario. Allí, Caputo sostuvo que la economía argentina necesita que esos dólares ingresen al sistema para impulsar el crédito al sector privado. Según el ministro, sin financiamiento la economía no puede crecer y ese es uno de los factores que explican el estancamiento económico del país en los últimos años.

“Los ahorros en Argentina están en dólares y nosotros necesitamos que esos dólares vengan al sistema financiero”, afirmó Caputo durante su presentación. También explicó que el crédito al sector privado representa apenas una pequeña porción del producto interno bruto en comparación con otros países. Mientras en la Argentina ronda el 3% del PBI, en otras economías puede superar el 30% o incluso el 100%.

El ministro agregó que los argentinos mantienen una gran cantidad de dólares fuera del sistema. Según sus estimaciones, existirían cerca de 170.000 millones de dólares ahorrados fuera de los bancos, una cifra muy superior a los depósitos existentes en el sistema financiero local. Para el equipo económico, esos recursos podrían convertirse en una fuente clave de crédito para impulsar la actividad.

Sin embargo, el planteo generó cuestionamientos en la mesa del programa. Caruso recordó que, según declaraciones juradas públicas, gran parte del patrimonio del propio Caputo se encuentra fuera del país. En ese contexto, el conductor remarcó la aparente contradicción entre el pedido del Gobierno para que los argentinos ingresen sus dólares al sistema y la situación patrimonial del funcionario.

Durante el intercambio también participó el ex diputado Carlos Heller, quien analizó el planteo desde una perspectiva económica más amplia. Heller coincidió en que el nivel de crédito del sistema financiero argentino es bajo en comparación internacional, aunque consideró que el problema no puede analizarse únicamente desde ese indicador.

El legislador explicó que muchas personas hoy recurren al crédito para cubrir gastos básicos, lo que refleja una caída del poder adquisitivo. Cuando el financiamiento se utiliza para comprar alimentos o afrontar gastos cotidianos, el problema principal no es la falta de crédito sino la falta de ingresos suficientes, sostuvo durante el debate.

Heller también señaló que algo similar ocurre con las empresas. A su juicio, el bajo nivel de inversión no siempre está vinculado con la falta de financiamiento, sino con la caída de la actividad económica y la demanda. “Si una fábrica tiene la mitad de sus máquinas paradas, no necesita crédito para comprar más máquinas, necesita tener a quién venderle”, explicó.

En ese contexto, el diputado sostuvo que el Gobierno busca incentivar el ingreso de dólares al sistema para fortalecer las reservas y cumplir compromisos financieros. Recordó además que, según datos recientes, los argentinos compraron decenas de miles de millones de dólares para ahorro en el último año, lo que refleja la persistente desconfianza en la moneda local.

El debate también se extendió hacia el rol de los bancos y las regulaciones financieras. Algunos analistas señalaron que las entidades enfrentan restricciones regulatorias para aceptar determinados depósitos sin exigir información sobre su origen. En ese marco, surgió la discusión sobre posibles flexibilizaciones para incentivar el ingreso de dólares al sistema.

Otro de los puntos mencionados fue la posibilidad de ampliar el crédito en dólares dentro de la economía. Los panelistas advirtieron que esta alternativa podría generar riesgos si en el futuro se produjera una fuerte devaluación, ya que las deudas en moneda extranjera podrían volverse más difíciles de pagar para quienes no generan ingresos en dólares.

