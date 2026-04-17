Transición civilizatoria: cómo los cambios tecnológicos y sociales transforman a una misma generación

En una nueva edición de Efecto Mariposa, el politólogo y director de la OEI en Argentina, Luis Scasso, analizó que la humanidad atraviesa un fenómeno inédito: una transformación estructural que ocurre dentro de una misma generación. A diferencia de otros momentos históricos, donde los cambios civilizatorios se desplegaban a lo largo de siglos, hoy las mutaciones en la organización social, económica y cultural suceden en tiempo real.

Cambios radicales en una nueva generación

“En una misma generación se producen cambios radicales en los modos en los cuales nuestras sociedades se organizan, trabajan, estructuran sus familias y sus relaciones con los demás”, describió Luis Scasso, poniendo en evidencia la magnitud del proceso actual.

Este proceso marca una diferencia clave con revoluciones anteriores, como la industrial o la tecnológica del siglo XX. “Estamos en un proceso de transición civilizatoria, pero completamente diferente a todos los anteriores”, afirmó. La particularidad radica en que los mismos individuos deben adaptarse a múltiples transformaciones a lo largo de su vida, sin el recambio generacional que históricamente amortiguaba estos impactos.

El crecimiento de las grandes corporaciones tecnológicas no puede entenderse sin el papel del Estado. “Si nosotros damos un paso atrás al origen y crecimiento de estas corporaciones, está el Estado, muchas veces está el Estado, que ha hecho grandes inversiones de base en infraestructura tecnológica”, señaló Scasso.

La participación del Estado en los avances tecnológicos

Desde centros de cómputos hasta contratos estratégicos, el sector público fue un actor clave en la consolidación de estos gigantes tecnológicos. Además, el modelo no es exclusivo de Occidente. En Asia, la articulación entre Estado y empresas es aún más evidente: “En otros países con otras tradiciones, como China, la intervención del Estado en los grandes conglomerados tecnológicos, es evidente”.

En paralelo a la revolución tecnológica, América Latina muestra avances significativos en educación, aunque con fuertes contradicciones. “Hoy la cobertura en tasa de educación básica es prácticamente universal”, destacó el politólogo. A esto se suma el crecimiento del nivel superior: “Han crecido los estudiantes universitarios, hemos roto récords en América Latina”.

Actualmente, la región cuenta con más de 30 millones de estudiantes universitarios, un dato que refleja la masificación del acceso a la educación. Sin embargo, este avance convive con déficits estructurales preocupantes: “Todavía subsisten algunos problemas serios. 30 millones de analfabetos”.