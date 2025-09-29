Un economista aseguró que, “tenemos un techo de banda que hoy el mercado no se va a animar a retestear”

El economista, Alejandro Bianchi, en contacto con Canal E, se refirió al panorama cambiario tras las últimas medidas del Gobierno y el respaldo de Estados Unidos. Según explicó, el objetivo central es mantener la estabilidad del dólar hasta las elecciones, aunque con márgenes de movimiento muy acotados.

“Es interesante ver que el Gobierno está intentando llegar a las elecciones con un dólar calmado y por eso ha tirado toda esta batería de cuestiones. Tasa cero para las retenciones al agro. Por otro lado, ha estado comprando por parte del Tesoro y logrando recomponer reservas del Banco Central de esa manera”, afirmó Alejandro Bianchi.

El Gobierno contra la especulación cambiaria

Asimismo, explicó que las autoridades buscan desincentivar la especulación cambiaria: “No ha vendido nuevamente desde el Banco Central, porque gracias a los tweets, digamos, de haremos lo que haga falta para evitar un ataque especulativo previo a las elecciones, de Trump y Bessent, el mercado ya no se anima a testearle por arriba de la banda y además el mercado, digamos, quienes operaron por arriba perdieron un montón de dinero”.

Bianchi añadió que las nuevas restricciones apuntan a los arbitrajes: “Pareciera que el Central también quiere aleccionar un poco a esos que intentaron jugarlo de por arriba de la banda, porque la medida de retorno, digamos, de este leve cepito de que uno no puede operar oficial, operar por otro lado también el mercado libre al mismo tiempo, en forma simultánea, le corta un poco los pies a aquellos que arbitran entre uno y otro mercado”.

El mercado se queda sin opciones para testear el esquema de bandas

Además, recordó que, “esto se une también a otra medida en la cual le prohibían a los alic apalancarse para operar dólar. Entonces, digamos, de alguna manera aquellos que estaban especulando tienen pocas herramientas para testear o hacer subir la divisa”.

Sobre la dinámica de corto plazo, el economista comentó: “Yo no espero grandes cambios porque, por un lado, tenemos un techo de banda que hoy el mercado no se va a animar a retestear. Me imagino que no tiene mucho sentido ir en contra del tesoro norteamericano que tiene infinitos dólares, digamos, para aleccionar a quien se le ocurra hacer eso. Por otro lado, hacia la baja tampoco hay mucho margen”.

A su vez, precisó que, “parecía ser que 1.350 es un piso bastante consolidado del dólar actualmente, con lo cual, los márgenes están muy acotados. 1.470 es la banda superior, 1.350 es el piso y eso se ve también en los spreads que uno puede ver que quizás se ampliaron un poquito en las puntas compradora y vendedora del dólar oficial”.