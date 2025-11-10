Un especialista adelantó que el Gobierno podría salir a emitir deuda a los mercados desde el mes de diciembre

El CEO de Win Securities, Fabio Saraniti, conversó con Canal E y se refirió a la evolución de las tasas, el tipo de cambio y el impacto de las emisiones corporativas en el mercado argentino.

Fabio Saraniti sostuvo que, “ya las tasas, las dos LECAPs más cortas, tienen tasas reales negativas”, y que esta dinámica “no permite la apreciación y evita que haya movimientos de carry trade simplemente especulativos de corto plazo”.

No se estima un mayor nivel de carry trade

Según desarrolló, “la inflación viene teniendo muy poca volatilidad, ya viene abajo del 2% de las dos LECAPs”, lo cual genera un contexto donde “lo que estamos viendo en el flujo del dólar es totalmente genuino”. Además, destacó que no hay señales de especulación: “No veo mucho carry trade a estas tasas, ni gente que quiera hacer, simplemente es por un tema de oferta y demanda de dinero”.

Saraniti destacó que el mercado está mostrando “una falta de dólares financieros”, pero que eso se compensará con “la demanda genuina de pesos de la economía, que obviamente va a subir”. También subrayó que, “todavía hay posiciones de dólar futuro vendido y además de Dollar Linked, que se tiene que desandar”.

El dólar no tendría presión en los próximos días

Por otro lado, fue optimista respecto a la estabilidad cambiaria: “La verdad que no veo ninguna presión en el tipo de cambio”. Incluso adelantó que el Gobierno podría salir pronto a los mercados: “Imagino ya estas tasas de bonos, no más tarde de enero, emitiendo al mercado internacional, si tengo que ser un poquito más osado, te diría diciembre”.

El entrevistado también prevé un impacto positivo en las reservas: “Si viene al mercado internacional, las reservas van a subir, no sólo por compra de dólares en diciembre probablemente, sino por la entrada de dólares financieros”.

Sobre el rendimiento de las LECAPs, explicó que, “la de fin de noviembre estaba en 1.7 tasa efectiva mensual, eso es abajo de la inflación”. En ese contexto, anticipó un mayor movimiento crediticio: “La demanda de préstamos en pesos va a subir bastante” y “en algún momento los bancos van a ir a buscar pesos al mercado”.