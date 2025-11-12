Una calma esporádica del dólar: “En algún momento es de esperar que vuelva a generar una presión cambiaria”

La economista, Carina Farah, en diálogo con Canal E, analizó la situación cambiaria tras las elecciones y advirtió que la aparente calma en el mercado es solo temporal.

“Lo que estamos viendo ahora es una calma relativa respecto de esa tormenta, que evidentemente se aquietó por el resultado electoral y principalmente por el apoyo económico que hizo Estados Unidos con un préstamo”, señaló Carina Farah. Según explicó, ese auxilio financiero “le trae cierto aire al mercado cambiario y esto ha logrado que ya el tipo de cambio no ejerza tanta presión sobre el techo de la banda”.

La volatilidad del dólar

No obstante, subrayó que, “tampoco está en el piso de la banda, que es donde teóricamente el Central debería comprar dólares para hacer el atesoramiento en reservas internacionales”. En este contexto, precisó que, “el que empieza a comprar ahora en este aquietamiento relativo del tipo de cambio es el Tesoro, que empieza a acumular dólares efectivamente, porque después los utiliza para el pago de deuda”.

Sobre por qué la sociedad no percibe como negativa esta nueva etapa de endeudamiento, Farah sostuvo que, “tiene que ver con el resultado electoral que le ha dado un nuevo apoyo a las políticas del Gobierno, sin comprender demasiado este divorcio que se viene dando entre la economía financiera y la economía real”.

Se estima un aumento de la presión cambiaria

Luego, manifestó que, “la gente sigue apostándole a esto con una cuota de esperanza, casi te diría un poco dogmática, sin comprender justamente este proceso, que es que en algún momento va a aumentar la presión sobre el dólar”.

La economista advirtió que el Gobierno parece anticiparse a un escenario complejo: “Se viene la época del verano, se espera mucha salida de divisas, fruto principalmente del turismo emisivo”. A esto se suma que “compramos más en el exterior en general, ya sea porque nos lo mandan a domicilio o porque nosotros viajamos al exterior a comprar”.

El problema, explicó, es que “el campo no está liquidando al ritmo que necesitamos para sostener esta demanda de divisas y en algún momento es de esperar que vuelva a generar una presión cambiaria”.