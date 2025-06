“Una decisión judicial no soluciona de la noche a la mañana los problemas de Argentina”, indicó un economista

En un contexto marcado por la condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner y los anuncios económicos del Gobierno, este medio se puso en contacto con el economista, Roberto Geretto, quien explicó por qué la reacción financiera ante la noticia judicial será pasajera y por qué el foco debe seguir puesto en las reservas y la política monetaria.

“La condena de Cristina es limitada, a lo sumo un día o dos, digamos, de euforia”, afirmó Roberto Geretto. Según analizó, “una decisión judicial no soluciona de la noche a la mañana los problemas macroeconómicos de Argentina, no va a ser que aparezcan reservas, por ejemplo, de pronto”.

El impacto de la condena a Cristina Kirchner en la economía

Si bien no descartó que algunos lo perciban como una mejora institucional, aclaró: “Son efectos que se van prehiciando a lo largo del tiempo y no de un día para el otro”. Luego, manifestó que es fundamental no sobreestimar reacciones inmediatas: “Creo que el impacto va a ser limitado y no debería haber un cambio de tendencia respecto de lo que estuvimos viendo”.

Respecto a las recientes medidas para captar los “dólares del colchón”, Geretto consideró que aún no tienen impacto macroeconómico: “Hasta ahora el impacto es limitado, tanto en depósitos como en transacciones en dólares”. Y explicó que su éxito dependerá de mayor confianza institucional y adhesión provincial a la normativa nacional.

Aún así, destacó que podrían beneficiar sectores específicos: “Para algún sector en particular, como pueden ser inmuebles o compras de autos que están sacando cuotas en dólares a tasa cero, puede ser relevante”.

Incertidumbre sobre si las medidas del Gobierno impactarán en la acumulación

Sin embargo, el economista remarcó que, “no, por ahora no masivamente”, en referencia a si estas medidas ayudarán a acumular reservas. “Hay que luchar contra esa cultura argentina de que el dólar es una moneda de ahorro y no de transacción. Creo que eso es lo más difícil de cambiar y hay veces que ni siquiera una alta tasa de interés puede ir contra eso”.

Por otro lado, valoró positivamente las recientes decisiones del Banco Central: “Son dos medidas que apuntan a resolver dos cuestionamientos que se le hacían al nuevo esquema monetario”.