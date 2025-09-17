“Una medida muy esperada por el mercado es un acuerdo fuerte con gobernadores”, expresó un economista

El economista, Lucas Carattini, en diálogo con Canal E, evaluó la reacción de los mercados tras la presentación del presupuesto 2026 y el discurso del presidente Javier Milei. También subrayó la importancia de las señales políticas, la acumulación de reservas y el rol del Congreso en un escenario de alta volatilidad.

Lucas Carattini destacó que, “lo principalmente o lo más positivo es ver un presidente, y diría el Gobierno, un poco más moderado, primero que nada desde el punto de vista de las formas, un presidente más coherente con lo que es la realidad”.

La importancia de la moderación en el discurso presidencial

Asimismo, explicó que la moderación es clave porque “vos tenés que sentar a negociar muchos puntos, no solamente del presupuesto, sino de las diferentes políticas que vos querés encarar, teniendo presente que es un Gobierno en minoría en ambas cámaras”.

Según Carattini, “para poder sancionar leyes, vas a necesitar naturalmente acordar con la oposición más dialoguista o sectores que están más cercanos a vos. Con lo cual, en ese punto, te diría que es positivo”.

El Gobierno y la necesidad de dólares

Sobre la acumulación de divisas, señaló: “Vos hoy dólares tenés, el problema cuál es. Por un lado, cómo vas a hacer para retomar compra de dólares o de dónde vas a sacar más dólares, y en todo caso, los dólares que vos ya tenés, ¿en qué los usás?”.

El economista añadió que, “una cosa es que los dólares que te dio el Fondo vos los usás para pagarle al mismo Fondo, o discutir si los vas a usar o no para pagarle a los bonistas”. Asimismo, advirtió que, “el Gobierno tiene que empezar a, más allá de decirte que va a cumplir con sus compromisos, empezar a tomar medidas en ese aspecto”.

Y puntualizó: “Una medida muy esperada por el mercado es algún tipo de acuerdo fuerte con gobernadores dialoguistas o con la oposición para, en el Congreso, tener el presupuesto sancionado, que sería una buena señal política”.