Una nueva forma de generar energía: una planta transforma los desechos porcinos en energía renovable y fertilizantes

El presidente de Pacuca Bioenergía y de la Federación Porcina, Daniel Fenoglio, en comunicación con Canal E, explicó cómo la planta ubicada en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, transforma los desechos porcinos en energía renovable y fertilizantes, consolidando un modelo de economía circular que impacta en el medioambiente y en la producción agroindustrial argentina.

Daniel Fenoglio describió el origen del proyecto: “Nosotros tenemos un criadero de cerdos que tiene 7.000 cerdas productivas, producimos más o menos 20.000 animales para la venta por mes y a su vez tenemos un frigorífico. Lo que hemos hecho es transformar un efluente porcino que pasó de ser un desecho a pasar a ser un activo rentable e importante”.

Las funciones del biogas

Luego, manifestó que ese pasivo ambiental se convirtió en fuente de energía: “Con esos purines o esos efluentes de cerdos lo que hacemos es producir biogas, tenemos una planta que produce biogas y con ese biogas alimentamos grupos electrógenos que generan energía eléctrica y eso lo entregamos a la red eléctrica nacional”.

Fenoglio detalló el cambio ambiental: “Lo que lo transformamos es un activo o un subproducto que no solamente es un negocio, ni lo que además beneficia al medio ambiente, de dos maneras producimos el biogás que se usa para hacer energía. Al no tener lagunas de efluentes, nosotros bajamos totalmente la huella de carbono, porque no emitimos gases de efecto invernadero hacia la atmósfera”.

Cuáles son los beneficios para el medio ambiente

Además, explicó el valor agrícola: “En lugar de usar fertilizantes químicos o sintéticos, utilizamos un fertilizante orgánico, que no solamente nos ahorra el uso de fertilizante químico, sino que además beneficia el suelo y por lo tanto al medio ambiente”.

En ese sentido, el entrevistado destacó: “Es una economía circular. Lo que antes era un problema, ahora pasa a ser un activo, y eso nos permite cerrar el círculo”.

Por otro lado, recordó: “Nosotros invertimos 6 millones de dólares aproximadamente en el año 2019-2020. La planta se inauguró en el 2020, justamente durante la pandemia, somos de los pocos en el mundo que tiene esa tecnología”.