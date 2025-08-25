La Unión Europea decidió rechazar los cargamentos de cítricos que muestran la presencia de “manchas negras”

La reciente decisión de la Unión Europea de rechazar cargamentos de naranjas argentinas por la supuesta presencia de manchas negras empezó a preocupar al sector citrícola. En este contexto, este medio se comunicó con Roberto Sánchez Loria, presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), quien explicó los alcances de la enfermedad, negó que represente un riesgo para la salud y pidió seriedad al analizar lo ocurrido.

Roberto Sánchez Loria aclaró que la mancha negra no es un problema nuevo: “Es una enfermedad endémica de la República Argentina. Está prácticamente en todas las zonas citrícolas del país. No es una novedad para nada. Es una enfermedad que la tenemos hace mucho tiempo y que la llevamos en un proceso de control permanente”.

La presencia de manchas negras no implica un riesgo sanitario

En ese sentido, enfatizó que el impacto no es sanitario: “Baja la calidad estética, pero no la fisiológica. No lleva ningún tipo de problema para la salud humana, ni para quien consuma esa naranja o esos jugos”.

Sobre el contagio, Loria explicó: “El problema, más que nada, es en el campo productivo. La transmisión se produce por difusión de esporas por el viento. Esa es la difusión más normal y común de esta enfermedad, pero la transmisión por fruta ya tratada es muy muy baja, casi diría menor, no digo cero, pero prácticamente inexistente por fruta tratada”.

La Unión Europea define un precio distinto para la fruta afectada

Luego, manifestó que el rechazo en Europa afecta principalmente al valor de la fruta: “Es un demérito desde el punto de vista de calidad estética, obviamente que una fruta que tiene esta presencia de mancha negra vale menos que una que no la tiene, pero tenemos que tener presente que hay países del mundo que no admiten el ingreso de frutas con mancha negra”.

Sobre la misma línea, el entrevistado precisó que, “eso es por una cuestión de vínculo protocolar que establecen que no la admiten a la fruta que lleva esta enfermedad. Esos son países que tienen establecido un protocolo especial con la fruta argentina”.

En relación a quienes acusan a España de usar la mancha negra como barrera comercial, comentó: “Eso es una cuestión opinable, está fuera de un análisis serio. Nosotros tenemos un protocolo de vinculación con la Unión Europea, no España, Unión Europea, a la que pertenece España, obviamente, y ese protocolo no admite el ingreso de frutas con mancha negra. Definitivamente, es una cuestión protocolar”.