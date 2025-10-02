“Va a haber una disminución muy sustancial de la oferta de dólares a partir del primero de noviembre”

El consultor en mercados de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E los efectos inmediatos de la avalancha de dólares a raíz de lo que fue la quita de retenciones, la reacción de los productores y el impacto que tendrá en los próximos meses, además de advertir sobre los riesgos de la geopolítica internacional.

Germán Iturriza recordó el impacto inicial del decreto: “Tenemos un volumen de ingresos de dólares totalmente fuera de lo esperado, fuera de lo normal, y se encontró con un mercado donde también venimos de muchos años, especialmente en soja, donde claramente para el productor es una moneda de cambio este producto”.

Las causas de la avalancha de dólares

Asimismo, explicó que los grandes jugadores buscaron financiamiento externo para aprovechar la medida: “Generaron que los grandes jugadores del mercado salieran a buscar líneas de crédito, tanto internas, intercompany, como al mercado internacional bajo la modalidad de prefinanciación de exportaciones. Y eso hizo que, bueno, de repente tuviéramos una avalancha de dólares”.

Iturriza destacó la velocidad de los movimientos: “En dos ruedas de mercado se realizaron un montón de operaciones. Claramente hoy estamos hablando de commodities, estamos hablando de que la transparencia en la formación de precios es muy grande”.

El segundo mejor septiembre de la historia

A su vez, advirtió que parte del volumen provenía de cosechas anteriores: “Se limpió mucho lo que eran las sojas ya entregadas y viejas y eso da como resultado hoy estos 7.107 millones de dólares liquidados en septiembre que marcan el segundo mejor septiembre de la historia”.

Aunque destacó el ingreso récord, el entrevistado se refirió al futuro: “A diferencia de 2022, lo que pasa acá es que esos 7.000 millones son de exportaciones futuras que no van a estar. Y acá es la primera señal amarilla de decir, epa, ok, tengo 7.000 millones y el mes que viene, ¿qué tengo?”.

Según desarrolló, la foto de los próximos meses es preocupante: “Va a haber una disminución muy sustancial, muy contundente, de la oferta de dólares a partir del primero de noviembre. Empieza a haber cierto nivel de estrés futuro en lo que es la oferta genuina de dólares que tiene Argentina”.