Ventas minoristas: enero de 2025 registró un aumento interanual del 25,5%

Las ventas minoristas comenzaron a mostrar señales de recuperación durante el mes de enero en materia interanual, sin embargo, aún no alcanzaron los niveles esperados. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con Salvador Femenia, secretario de CAME, quien explicó que en enero de 2025 se registró un aumento del 25,5% respecto al mismo mes del año anterior, cuando la caída había sido del 28,5%. "Algunos rubros, como textil e indumentaria, han mostrado un desempeño positivo, pero las ventas aún no cumplen con las expectativas del sector", señaló.

Las expectativas para febrero y marzo son optimistas debido al inicio del año escolar, que podría impulsar el consumo. "Desde diciembre hemos visto una recuperación intermensual, aunque todavía falta consolidar esta tendencia", explicó Salvador Femenia. Luego destacó que el uso del crédito ha resurgido, con más consumidores optando por cuotas sin interés. "La estabilidad económica da más confianza para endeudarse, algo que el año pasado muchos evitaban por temor a perder su empleo", agregó.

¿El consumo se está recuperando o es solo una mejora temporal?

El Gobierno sostiene que la economía está en una recuperación en "V", volviendo a niveles previos al ajuste de diciembre de 2023. Sin embargo, Femenia considera que aún es temprano para afirmarlo. "Estamos en plena recuperación, pero es necesario esperar algunos meses más para ver si efectivamente superamos los niveles de consumo anteriores", sostuvo. Según CAME, los próximos meses serán clave para determinar si se consolida el crecimiento o si solo se trata de una mejora temporal.

Los comerciantes buscan promover el pago con efectivo con el fin de reducir costos financieros

El incentivo al pago en efectivo ha crecido, ya que muchos comerciantes buscan evitar las altas comisiones y percepciones fiscales de los pagos con tarjeta. "El efectivo ayuda a reducir costos financieros, aunque las promociones con tarjetas y billeteras electrónicas siguen dominando el mercado", explicó el entrevistado.

Las importaciones han generado preocupación en la industria nacional, especialmente en el sector textil. "Argentina es cara en indumentaria en comparación con otros países, y la entrada de productos importados podría afectar a la producción local", advirtió Femenia. No obstante, en el comercio minorista, la importación de ciertos productos puede ayudar a ofrecer precios más competitivos.