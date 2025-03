Volatilidad en el dólar: “Con el correr de los días esto debería diluirse”, aseguró un experto

El operador de corredores de cambio, Gustavo Quintana, analizó para Canal E la reciente volatilidad del dólar financiero en Argentina y brindó su visión sobre el futuro del mercado cambiario en vista de lo que será el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Especulación en el mercado financiero

“El mercado sigue el impulso desatado el viernes anterior, potenciado por el vencimiento de fin de mes y la necesidad de cubrir posiciones”, explicó Gustavo Quintana. Luego, manifestó que las dudas sobre un acuerdo con el FMI aumentaron la demanda de divisas debido al desarme de posiciones en pesos. Sin embargo, sostuvo que esta situación es transitoria. “No me parece significativo; el dólar blue a $1.305 sigue dentro de un rango razonable”, agregó.

El fenómeno del carry trade se desarmó debido a las incertidumbres económicas. “El mercado tiene sus propias reacciones y esto se traduce en una presión adicional sobre el tipo de cambio”, afirmó. A su vez, señaló que la llegada de más precisiones sobre el acuerdo con el FMI podría estabilizar la situación: “Con el correr de los días esto debería diluirse”.

El acuerdo con el FMI sería un factor determinante para el comportamiento del mercado

No obstante, Quintana aclaró que no se trata de un comportamiento inusual en el mercado: “Yo he visto fines de mes donde hubo subas importantes precisamente por el cierre de posiciones”.

Uno de los temas clave fue la posible modificación del esquema cambiario. “Algunos especulan que el acuerdo con el Fondo podría implicar un deslizamiento mayor del dólar oficial”, comentó. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno difícilmente abandone el esquema actual: “Es un anclaje inflacionario y un ajuste del tipo de cambio se trasladaría a precios”.

Ajuste de cotizaciones

En cuanto al impacto en los dólares paralelos, el entrevistado fue claro: “Siempre ha sucedido que cuando hay un ajuste en el tipo de cambio oficial, los demás mercados ajustan sus cotizaciones en alguna medida”. No obstante, matizó que la magnitud del ajuste es incierta: “No sé si en el mismo porcentaje, pero hay un efecto contagio”.

Por otro lado, Quintana se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Son todas especulaciones. Hasta ahora, las informaciones que habían anunciado no se concretaron”, advirtió. A su vez, enfatizó la falta de confirmaciones oficiales y recordó que el FMI es un organismo con una “burocracia interna fenomenal” donde influyen múltiples intereses.