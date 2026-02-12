Vuelta a clases 2026: cómo aprovechar cuotas sin interés y descuentos sin tope

Con una inflación mensual del 2,9% en enero y la presión estacional que suele llegar en marzo por la vuelta al colegio, las familias argentinas buscan alternativas para aliviar el gasto escolar. Desde la fintech Clash, especializada en relevamiento de promociones bancarias, Mauro Mossuz sostuvo que detectan una fuerte apuesta a la financiación sin interés y a descuentos con reintegros amplios.

“Nosotros desde Clash lo que hacemos más que nada es enfocarnos en lo que es promociones”, explicó Mossuz. La app consolida beneficios bancarios en un solo lugar para facilitar decisiones de consumo en un contexto de precios en alza.

El gasto de marzo no se limita a útiles escolares: incluye mochilas, libros, uniformes e indumentaria. “Termina siendo un costo muy amplio”, advirtió el ejecutivo, al describir el impacto acumulado para familias con dos o más hijos.

Cuotas sin interés y descuentos sin tope: la clave para ahorrar

Según Mossuz, hoy el sistema bancario ofrece un “mix promocional” atractivo. “Hay muchas opciones de financiación desde 3, 6 y 9 cuotas que estamos viendo que los medios bancarios están ofreciendo”, detalló.

La principal ventaja: “Sin interés, sin interés”, remarcó sobre los planes en cuotas que predominan en entidades bancarias líderes.

Además de la financiación, los descuentos con reintegro juegan un rol central. Sin embargo, el CEO de Clash alertó sobre la letra chica. “Muchas veces te engañan con la de 30%, pero después tenés un tope reintegro de 2.000 pesos”, señaló. En un gasto elevado como la vuelta al cole, ese límite reduce significativamente el beneficio real.

Por eso, destacó una tendencia positiva: “Algo muy bueno que estamos viendo es que hay muchas promociones sin tope reintegro”, especialmente en rubros como librería, marroquinería e indumentaria.

Cómo comparar promociones y maximizar beneficios

En un escenario de inflación y consumo planificado, la información es determinante. Mossuz explicó que muchas personas no aprovechan descuentos por desconocimiento. “La gente no sabe que tiene esos descuentos o no sabe ni dónde consultarlo”, afirmó.

La propuesta de Clash es simplificar el proceso. “Nosotros te mostramos para este rubro que es la vuelta al cole, en estos comercios tenés estos descuentos para que no tengas que de repente entrar en 20 sitios web”, finalizó.

