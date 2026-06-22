Walter Morales sobre el nivel actual del tipo de cambio: "Si lo miramos por el lado del tipo de cambio real, el dólar está atrasado"

El CEO de Wise Capital, Walter Morales, en comunicación con Canal E, analizó que la reciente suba del dólar, la desaceleración en la compra de reservas por parte del Banco Central y el escenario político de cara a 2027 abren interrogantes sobre la estabilidad cambiaria.

Walter Morales llamó a poner en perspectiva el movimiento reciente del dólar. "Siempre que el dólar sube un poquito, la gente está nerviosa. Todavía estamos bastante por debajo de los valores de hace un año, si empezamos a ser un poquito objetivos en relación a los buy-bends y la volatilidad del dólar", planteó.

Persiste el debate por el atraso cambiario

Sobre el nivel actual del tipo de cambio, explicó que, "si lo miramos por el lado del tipo de cambio real, el dólar está atrasado", aunque remarcó que el contexto macroeconómico actual es diferente al de otras etapas de crisis.

Morales destacó que, "hoy estamos en un contexto donde el Gobierno implementa reservas, estamos teniendo un superávit comercial muy interesante, estamos teniendo ayuda del exterior, está bajando el riesgo país", y agregó que, si esa tendencia continúa, "no hay que sorprendernos que en algún momento, en los últimos tres o cuatro meses del año, pagamos a tierra el mercado de capitales", lo que fortalecería las reservas internacionales.

Se estima una dolarización de las carteras a través del aguinaldo

Con respecto a la dolarización propia del período de pago del aguinaldo, relativizó el impacto. "Sí me preocupa, si miro el corto plazo, los factores estacionales te empujan a que haya una mayor demanda de cambio, pero nada diferente que no lo hayamos vivido antes", resaltó.

En esa línea, el entrevistado sostuvo que, "creemos que lo que va a prevalecer es justamente el flujo de dólares que están habiendo por encima del comercial y las reservas", por lo que descartó un cambio brusco del escenario cambiario en el corto plazo.

También explicó que muchas empresas continúan privilegiando instrumentos en pesos. "La empresa, al menos que necesite tener dólares como cobertura, hoy está pensando más en ahorrar en pesos porque accede al MULC, a 1.481 y al CCL", afirmó.