Aplanar la curva epidémica, la estrategia mundial contra el coronavirus

“La forma en que las personas responden a los consejos del Gobierno para prevenir la propagación de Covid-19 será tan o más importantes que la acción gubernamental”. Así lo evalúan investigadores del Imperial College de Londres y la Universidad de Oxford; junto con la Universidad de Utrecht y el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos. En un análisis publicado en la revista médica The Lancet, que además analiza las novedades sobre el nuevo virus, investigadores dieron una serie de recomendaciones para ayudar a minimizar la propagación y el impacto del Coronavirus.

“El desarrollo de la vacuna ya está en marcha, pero es probable que pase al menos un año antes de que una vacuna pueda producirse en masa, incluso suponiendo que todos los ensayos sean exitosos. El distanciamiento social es, por lo tanto, la medida más importante. Esto incluye el rápido autoaislamiento (en casa, ante la sospecha de tener el virus), buscar asesoramiento médico ante los primeros síntomas y no asistir a grandes eventos o ir a lugares muy concurridos”, explicó el grupo de expertos encabezados por el epidemiólogo británico Roy Anderson.

El objetivo de estas medidas de distanciamiento social es "aplanar la curva" de la infección, ralentizando la propagación del virus y evitando un pico enorme en el número de nuevas infecciones.

“Achatar la curva puede evitar la saturación de los hospitales y centros de salud, mantener el impacto en la economía dentro de niveles manejables y tener más tiempo para desarrollar y fabricar vacunas, tratamientos y terapias con medicamentos antivirales eficaces”, señala el artículo.

¿Cómo se aplana la curva? Para los expertos, es clave pasar de la etapa de contención a la de mitigación. “Lo que sucedió en China muestra que la cuarentena, el distanciamiento social y el aislamiento de las poblaciones infectadas pueden contener la epidemia. Este impacto de la respuesta al Covid-19 en China es alentador para los muchos países donde el virus está comenzando a extenderse. Sin embargo, no está claro si otros países pueden implementar las estrictas medidas que China finalmente adoptó”, sostienen los autores. China, lugar de origen del Covid-19, confirmó sólo 15 casos en las últimas 24 horas, frente a los más de 6.700 detectados en ese tiempo en el resto del mundo.

Otro de los países exitosos en el manejo de la epidemia es Taiwán, que está extremadamente conectado con China y, sin embargo, tiene menos de 50 casos. Según un artículo de la revista médica Journal of the American Medical Association (JAMA), Taiwán integró su base de datos de salud a la de inmigración y aduanas para reunir información y analizarla. No solo activaron alertas en tiempo real basadas en los historiales de viaje y síntomas clínicos para ayudar a los diagnósticos, sino que incluyeron nuevas tecnologías, como el escaneo de códigos QR y una clasificación de los viajeros basada en sus viajes de las últimas dos semanas. A las personas con bajo riesgo se les envió una autorización médica, mientras que los pacientes de alto riesgo fueron dejados en cuarentena en sus casas y rastreados a través de sus teléfonos, para garantizar que se quedaran en sus domicilios durante el período de incubación.

Para los especialistas del Imperial College de Londres y la Universidad de Oxford, las acciones del Gobierno, incluida la prohibición de grandes eventos como partidos de fútbol, cierre de lugares de trabajo, escuelas e instituciones donde se ha identificado casos de Covid-19, serán muy importantes. Sin embargo, advierten que las medidas a gran escala solo pueden tener un efecto limitado sin responsabilidad individual. “No es posible prevenir completamente la infección y la mortalidad, por lo que se trata de mitigación. Nuestro conocimiento y comprensión de Covid-19 cambiará con el tiempo, al igual que la respuesta. La recopilación y análisis de datos de alta calidad formará una parte esencial del esfuerzo de control. Las estrategias de comunicación del gobierno para mantener informado al público serán absolutamente vitales".

Según las últimas cifras de la OMS, el nuevo coronavirus ha causado más de 125 mil casos y 4.600 muertes en todo el mundo. Según el grupo de Anderson, el virus infectará al 60% de la población mundial en el peor de las escenarios.Las estimaciones sugieren que aproximadamente el 80% de las personas con el nuevo coronavirus tienen una enfermedad leve o asintomática, el 14% tiene una enfermedad grave, y requerirán oxígeno, y el 6% una situación crítica.

Los autores señalan que aún resta conocer mucho acerca del nuevo virus. La primera de las incógnitas importantes sobre Covid-19 es la tasa de letalidad, que requiere información sobre el denominador que define el número de infectados. La segunda es saber si el virus es contagioso antes de la aparición de los síntomas. La tercera incertidumbre es si hay una gran cantidad de casos asintomáticos de Covid-19, Y la cuarta es la duración del período infeccioso para Covid-19. "El período infeccioso generalmente es corto para la influenza A, pero parece largo para el nuevo coronavirus sobre la base de los pocos estudios clínicos virológicos disponibles. Tal vez dure 10 días o más después del período de incubación", concluyeron.