Detectaron un exoplaneta "rebelde" que orbita en sentido contrario al de su estrella

En el marco de una labor conjunta, un equipo internacional de la Universidad de Ginebra (UNIGE) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) detectaron un exoplaneta “rebelde” denominado GJ 3090 b que orbita en sentido contrario al de su estrella. La estudiante del Departamento de Astronomía de la Facultad de las Ciencias de la UNIGE, Yann Carteret, precisó que “no solo tiene una órbita muy desalineada, sino que además orbita de forma retrógrada”.

La especialista describió que se trata de una enana roja, una estrella más fría y más pequeña que el Sol, y fue descubierto por el telescopio espacial Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito durante una misión de la NASA el 18 de abril del 2018.

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El exoplaneta GJ 3090 b tiene un radio 2,2 veces mayor que el de la Tierra y una masa 4,5 veces superior, lo que lo convierte en un subneptuno, la clase más abundante de exoplanetas en nuestra galaxia.

Sistemas planetarios

El Observatorio chileno de La Silla implementó el espectrógrafo Buscador de Planetas en el Infrarrojo Cercano (NIRPS) para medir su masa y determinar su inusual configuración orbital.

“El rendimiento de NIRPS en el infrarrojo ha permitido alcanzar la precisión necesaria para medir el ángulo entre el plano orbital del planeta y el plano ecuatorial de la estrella en el caso de un planeta tan pequeño”, explicó el responsable de la participación española a través del Instituto de Astrofísica de Canarias, Jonay González.

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El ángulo Psi d (desalineación espín-órbita tridimensional) de GJ 3090 b es de aproximadamente 136 grados. Solo se conocen otros cinco sistemas multiplanetarios que alberguen un planeta desalineado con un ángulo superior a 70 grados.

Sin embargo, a diferencia de esos otros sistemas, no hay indicios de que haya un objeto masivo (otra estrella o planeta) orbitando alrededor de GJ 3090 que pudiera ser el responsable de esta configuración.

El coautor del estudio e investigador del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de la UNIGE, Vincent Bourrier, señaló que “la ausencia de un compañero masivo que explique esta órbita inusual nos ha llevado a explorar otras hipótesis”.

Detectaron un exoplaneta "rebelde" denominado GJ 3090 b

¿Cómo ha llegado GJ 3090 b a orbitar al revés?

La gran pregunta que plantea el descubrimiento es cómo pudo el exoplaneta GJ 3090 b terminar en una órbita tan inclinada y retrógrada. La explicación habitual basada en la influencia de un objeto masivo no parece aplicable en este sistema, ya que no se ha encontrado ningún compañero suficientemente masivo que pueda justificar la configuración.

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Esta hipótesis plantea un escenario diferente al modelo más sencillo de formación planetaria: en lugar de que el planeta haya sido desplazado posteriormente de su órbita original, podría haberse formado desde el principio en un entorno de material que ya estaba desalineado respecto a la estrella.

El interés va más allá de encontrar un exoplaneta con una órbita extraña. Su configuración ofrece a los astrónomos una oportunidad para estudiar cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios.

PM