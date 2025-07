El 6 de julio es el Día Mundial de la Zoonosis porque hace 140 años el renombrado padre de la microbiología moderna, Louis Pasteur, logró aplicar con éxito la primera vacuna contra la rabia en un perro, y a día de hoy, en la actualidad, está comprobado que la vacunación sigue siendo el método más efectivo para proteger la salud tanto de los animales como de los seres humanos.

Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos, como la gripe aviar, el dengue, la viruela símica o el ejemplo más famoso y mortífero de la historia: la peste negra. En la actualidad, las zoonosis representan el 60 % de las enfermedades infecciosas humanas y cerca del 75 % de las enfermedades emergentes. La mayoría surgen en animales domésticos o silvestres, pero los animales de producción, como los bovinos, los porcinos y las aves, juegan un papel clave en este riesgo para la sanidad.

Las enfermedades zoonóticas constituyen un serio desafío para la salud pública a nivel global. Esto es aún más impulsado por el estrecho vínculo entre el hombre, los animales y los ecosistemas en distintos ámbitos: desde la producción agropecuaria hasta la convivencia diaria con animales de compañía como las mascotas y la interacción con la fauna silvestre.

Además del impacto de las zoonosis en la salud humana, estas enfermedades generan importantes y enormes problemas en la producción y el comercio de alimentos y productos de origen animal en general. Las enfermedades zoonóticas pueden llegar a las personas por contacto directo con el animal o indirecto, a través de los alimentos, el agua, por la contaminación ambiental y otros factores. Ambientes en donde conviven personas y animales ayudan mucho a su rápida propagación.

En América Latina, enfermedades zoonóticas como la brucelosis, la rabia y la tuberculosis siguen presentes en multitud de países. Afectan a la economía ganadera y a la salud pública, pudiendo incluso poner en riesgo la seguridad alimentaria. Por eso es importante no solo cuidar la salud humana, sino también la de los animales para reducir la carga de enfermedades. La comunidad rural es la más expuesta, pues los espacios rurales exhiben ciertos riesgos para las personas que trabajan en ellos.

Si no se aplican buenas prácticas de higiene y limpieza, como la desinfección de instalaciones, materiales de trabajo, vehículos, o el uso de elementos de protección personal cuando se está en contacto con los animales, aumentan los riesgos de contagio. También es de suma importancia mantener un control sobre los vectores, ya sean moscas o roedores. A su vez, un manejo adecuado de los residuos patogénicos también ayuda. Estas medidas preventivas deben ser especialmente tomadas por quienes trabajan directamente en contacto con los animales, como los veterinarios u ordeñadores del ganado, pues son los más expuestos.

“El cumplimiento de un correcto calendario de vacunación animal, la detección temprana de animales enfermos y aislarlos, e implementar estrictas medidas de bioseguridad en los establecimientos rurales son claves para impedir la propagación de estas enfermedades”, afirma Román Bertino, médico veterinario especializado en enfermedades zoonóticas.

Cada acción preventiva como la vacunación, junto con los controles sanitarios, sirve como una pequeña acción que ayuda contra algo incluso peor: una pandemia, como sucedió hace media década con la enfermedad zoonótica del COVID-19. La zoonosis no es un riesgo exclusivo de la salud, es un peligro para la economía, primero para los productores y luego para todo el país: “Un animal enfermo no se alimenta bien, por ende, no crece y, en consecuencia, reduce la productividad. Por otro lado, un brote activo puede impedir exportaciones o generar cuarentenas con pérdidas económicas muy importantes”, destaca Bertino.

El control y la prevención son, en gran parte, más eficaces y económicos que los tratamientos: “Tal es el caso de la rabia, por ejemplo, que es 100 % prevenible a través de la vacunación en perros y gatos”, detalla una vez más el doctor veterinario.

Los factores climáticos inesperados también son un agente a tomar en cuenta. Durante las épocas de sequía, los microorganismos zoonóticos pueden subsistir en los animales, para después, en épocas de grandes lluvias e inundaciones, surgir la reaparición de estas enfermedades.

En un mundo como este, interconectado por la aldea global, con un gran movimiento de personas y mercancías, si no se cuenta en los establecimientos ganaderos con los protocolos de bioseguridad adecuados, la cantidad de microorganismos y la dispersión de enfermedades se puede expandir entre establecimientos, vecinos, regiones e incluso de un país a otro.

“La clave está en la constante vigilancia epidemiológica y en cumplir con los adecuados protocolos de bioseguridad para prevenir y disminuir la propagación de enfermedades en los espacios rurales”, señala Bertino. También, el tener constancia de la salud animal en los establecimientos permite obtener información de patrones de morbilidad y mortalidad. Esto genera que se puedan asignar recursos de salud de forma eficiente para minimizar el impacto de las enfermedades zoonóticas.

Las vacunas y los programas de seguridad sanitaria aplicados en la producción agropecuaria son agentes clave para responder antes de que la situación empeore. La prevención desde el campo es la forma más efectiva de proteger a las personas, porque en la aldea global la salud de los animales es la salud de todos.