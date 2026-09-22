En el mar de Weddell, bajo una densa capa de hielo en la Antártida y a más de 500 metros de profundidad, un equipo de investigadores del Instituto Alfred Wegener (AWI) a bordo del rompehielos alemán RV Polarstern reveló el hallazgo de 16 mil nidos de peces de hielo perteneciente a la especie 'Neopagetopsis ionah'. La detección en el lecho marino se logró a través del Sistema de Observación y batimetría del Fondo Oceánico.

Aunque las estimaciones iniciales de densidad sobre el ecosistema total proyectan que la supercolonia abarca en su totalidad unos 240 kilómetros cuadrados, en los primeros tramos mapeados se identificaron más de dieciséis mil áreas de desove activas que se observaron de forma directa e individual por medio de los barridos de alta resolución.

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A medida que el Polarstern avanzaba, la cámara reveló una secuencia ininterrumpida de concavidades circulares talladas en el sedimento, cada una de unos 15 centímetros de profundidad y medio metro de diámetro, con piedras en el centro y custodiadas por un ejemplar adulto de Neopagetopsis ionah.

Autun Purser, biólogo de profundidades del Instituto Alfred Wegener, enfatizó que “la idea de que un área de reproducción tan gigante de peces de hielo en el mar de Weddell hubiera pasado desapercibida es totalmente fascinante”.

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A raíz de la cuantificación de estos nidos, la comunidad científica internacional ha sumado argumentos para impulsar la creación de un Área Marina Protegida (AMP) en el sector del mar de Weddell. Reclaman que se ubique bajo la gestión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), con el objetivo de preservar este refugio de biodiversidad frente al impacto del cambio climático y la eventual presión pesquera.

“La cámara se movía a lo largo del fondo marino y simplemente no paraba de mostrar lo mismo. Estaban por todas partes”, narró la investigadora del AWI y estudiante de posgrado Lilian Böhringer.

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La biología inédita de los peces ‘Neopagetopsis ionah’ que les permite sobrevivir a temperaturas extremas en las aguas de la Antártida

Los también denominados ‘dracos’ o ‘Neopagetopsis ionah’ pertenecen a una familia de ejemplares que posee adaptaciones evolutivas únicas para sobrevivir en aguas con temperaturas que rozan o bajan del punto de congelación.

Son los únicos vertebrados conocidos que carecen por completo de hemoglobina y glóbulos rojos. Esto hace que su sangre sea incolora y menos viscosa, facilitando su bombeo a temperaturas extremas.

La biología inédita de los peces ‘Neopagetopsis ionah’

Debido a ello, absorben el oxígeno disuelto en las frías y ricas aguas antárticas directamente a través de la piel y de una red capilar hiperdesarrollada.

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Los datos oceanográficos revelaron que sobre la colonia circula una masa de agua ligeramente más cálida que rodea las profundidades adyacentes, lo que podría servir de guía térmica para que los adultos regresen año tras año a desovar en el mismo punto.

PM/ff