Gorilas de un zoo se contagiaron de coronavirus: cuáles son las especies susceptibles

Varios gorilas en el zoológico de San Diego, en el sur de California, Estados Unidos, dieron positivo al nuevo coronavirus y fueron puestos en cuarentena. Este es el primer caso conocido de transmisión de COVID-19 en estos mamíferos, pero la enfermedad ya se detectó en perros, leones, visiones y otros animales en todo el mundo.

"Tenemos dos gorilas del zoológico de San Diego que dieron positivo por covid-19" y un tercero que muestra síntomas, informó el gobernador Gavin Newsom durante una conferencia de prensa sobre la pandemia. "Estamos en el proceso de confirmar la fuente de la infección", acotó el mandatario.

"Aparte de un poco de congestión y tos, los gorilas están bien", sostuvo Lisa Peterson, directora ejecutiva del zoológico de San Diego, uno de los parques de vida silvestre más grandes del mundo. "Los miembros del grupo (de los gorilas) permanecen en cuarentena todos juntos y comen y beben. Somos optimistas de que se recuperarán por completo", afirmó.

Este es el primer caso conocido de transmisión natural a los grandes simios y no se sabe si mostrarán una reacción seria, dijeron desde el zoo

Los estudios demostraron que algunas especies de primates pueden contraer el virus del covid-19, "pero este es el primer caso conocido de transmisión natural a los grandes simios y no se sabe si mostrarán una reacción seria", indicó el comunicado del zoológico, que se encuentra actualmente cerrado al público debido a la pandemia. Los trabajadores del establecimiento sospechan que los gorilas fueron infectados por "un empleado asintomático" que, sin embargo, siguió las medidas de precaución recomendadas por las autoridades sanitarias y usó mascarilla cuando estaba cerca de los ejemplares.

Los humanos y otros primates tienen un genoma muy similar, y los gorilas tienen alrededor del 98% de su ADN en común. Es por eso que, por ejemplo, en África, los chimpancés y los gorilas fueron diezmados por el virus del Ébola.

De acuerdo a un documento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, hasta el 15 de noviembre de 2020, se detectaron 7 casos de covid-19 en tigres, 1 en un leopardo de las nieves, 16 en visones, 3 en leones, 38 en perros y 54 en gatos.

Contagios de coronavirus en animales

Los visones, pequeños mamíferos criados por su pelaje, fueron los primeros animales conocidos que pueden infectarse por coronavirus y luego contagiar al hombre, lo que llevó a sacrificar a millones de ellos en Dinamarca y otros países europeos.

En abril se registró en Holanda el primer caso de un visón contagiado por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y un caso de recontagio de un trabajador agrícola, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

"Se estableció entonces que la transmisión de humanos a visones y de visones a humanos era posible", indicó la agencia europea. Desde entonces se detectaron contagios en granjas de varios países (Estados Unidos, Italia, España, Suecia, Francia).

Dinamarca sacrifica más de 15 millones de visones por coronavirus

Algunos animales, como los gatos, pueden contraer el coronavirus pero se les considera "callejones sin salida" epidemiológicos, que no pueden luego transmitir a los humanos. En el caso del visón, según la agencia francesa de seguridad sanitaria (Anses), la infección a humanos "está probablemente vinculada al contexto de alta presión viral debido a la alta densidad de la población animal en esas granjas".

La proteína Spike es la herramienta que utiliza el SARS-CoV-2 para penetrar en la célula. Particularmente, una parte denominada dominio RBD es la que se une con un receptor celular (ACE2) y posibilita la infección del virus.

Algunas mutaciones en el RBD de los animales hacen que las conexiones entre el virus y el receptor no se puedan sostener por lo que el primero no ingresa en la célula. El último trabajo publicado referido a esto fue el 3 de diciembre en la revista PLOS Computational Biology.

"Las especies que se sabe que no son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 tienen mutaciones no conservadoras en varios residuos de aminoácidos ACE2"

"Encontramos que las especies que se sabe que no son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 tienen mutaciones no conservadoras en varios residuos de aminoácidos ACE2 que interrumpen los contactos cargados y polares clave con la proteína de pico viral", consideraron los expertos de la Universidad de Stanford.

Para llegar a esa conclusión se basaron en dos estudios previos. El primero mostró que los gatos, las civetas y los hurones son susceptibles a la infección; cerdos, pollos y patos no, mientras que los resultados para los perros no fueron concluyentes. El segundo estableció que los camellos, el ganado, los gatos, los caballos, las ovejas y los conejos pueden infectarse con el virus, pero no pollos, patos, cobayas, cerdos, ratones y ratas.

Juntos, estos estudios proporcionaron un conjunto de datos de especies susceptibles y no susceptibles confirmadas que se pudieron analizar para encontrar discriminantes moleculares entre los dos grupos.

El trabajo de la Universidad de Stanford elaboró modelos informáticos del receptor ACE2 que se encuentra en 28 especies animales. En todas las analizadas se vieron similitudes con los humanos. La mayor de las coincidencias fue en los chimpancés (99,5 por ciento de similitud) y la menor fue en los peces de colores (72 por ciento de similitud).

B.D.N./FF