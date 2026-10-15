Hallan frente a las costas de Turquía el naufragio más antiguo del mundo

Un equipo de arqueólogos, de la Universidad de Akdeniz, descubrieron el naufragio más antiguo del mundo frente a las costas mediterráneas de Turquía, cerca de la isla de Kekova, en la provincia de Antalya. La embarcación comercial data de entre 4.400 y 4.700 años de antigüedad, situándose temporalmente en el período del Bronce Antiguo.

Según los datos publicados, este histórico descubrimiento desplaza el récord previo que ostentaba una embarcación localizada ante la isla de Dokos, en el sur de Grecia, con un origen estimado en torno a 4.200 años.

La embarcación comercial data de entre 4.400 y 4.700 años de antigüedad

Los restos corresponden a un pequeño barco mercante de aproximadamente 10 metros de largo que se dedicaba a trasladar cargas a través de las transitadas aguas del mar Mediterráneo.

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Debido a que la estructura de madera no logró sobrevivir al desgaste de los milenios, los expertos tuvieron que basar su investigación en los objetos dispersos sobre el lecho marino. En el yacimiento, ubicado a 30 metros de profundidad sobre un fondo parcialmente rocoso y arenoso, hallaron más de 30 vasijas de almacenamiento de cerámica.

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Las hipótesis arqueológicas sugieren que la nave zarpó desde algún puerto de la costa oriental mediterránea y navegaba con rumbo hacia el oeste al momento de sufrir el accidente. Entre los probables destinos de la mercadería figuraban la legendaria ciudad de Troya, situada en el noroeste turco o la isla de Creta.

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Un detalle técnico de interés radica en el hallazgo de tres anclas de piedra, que continúan depositadas en el fondo. La presencia de este equipamiento adicional evidencia que las tripulaciones de la época tomaban previsiones para afrontar travesías prolongadas.

El estudio sostiene que la orientación del trayecto comercial encaja perfectamente con las dinámicas de intercambio conocidas de la antigüedad. En aquel período histórico, valiosas materias primas y manufacturas circulaban de forma constante entre los principales núcleos de poder y asentamientos del Mediterráneo oriental.

Las reliquias restauradas pasarán a exhibirse en el nuevo Museo de Arqueología Subacuática del Mediterráneo en Antalya

Las labores de excavación demandaron un esfuerzo operativo notable debido a las limitaciones físicas impuestas por el entorno. Los buzos del equipo de investigación sólo podían trabajar en inmersiones controladas de 30 minutos por turno dada la profundidad del sitio y la presión marina.

Actualmente, las ánforas recuperadas atraviesan delicados procesos de restauración e inspección en laboratorios especializados. Varias de estas piezas albergan sedimentos con trazas orgánicas de los bienes originales, los cuales serán sometidos a análisis químicos para determinar el cargamento.

Por decisión oficial del Ministerio de Cultura de Turquía, las autoridades asumieron custodia integral de los restos hallados. Su titular, Mehmet Nuri Ersoy, confirmó que las reliquias restauradas pasarán a exhibirse en el nuevo Museo de Arqueología Subacuática del Mediterráneo en Antalya, que prevé abrir sus puertas al públicos en los próximos meses.

BGD