Bryan Johnson y el Método 120: el mercado de la longevidad extrema en Silicon Valley

El movimiento de longevidad extrema, liderado por figuras como el empresario tecnológico Bryan Johnson, busca revertir la edad biológica mediante un sistema riguroso de monitoreo constante, suplementación avanzada y terapias experimentales. Johnson, que vendió su empresa Braintree por 800 millones de dólares, gasta actualmente cerca de dos millones de dólares anuales en un régimen denominado Proyecto Blueprint. El objetivo técnico es alcanzar el escape de la velocidad de longevidad, un punto teórico donde los avances científicos añaden más de un año a la esperanza de vida por cada año cronológico que transcurre.

La rutina de Johnson incluye la ingesta diaria de más de cien suplementos, una dieta de restricción calórica estricta de 1.977 calorías veganas y un monitoreo médico que abarca desde resonancias magnéticas hasta colonoscopias frecuentes. Este enfoque no se limita a la salud tradicional; se presenta como una optimización algorítmica del cuerpo humano. En sus comunicaciones, Johnson sostiene que "mi cuerpo es un sistema que requiere una gestión de datos precisa", desplazando la intuición biológica por la métrica constante de sus órganos.

La ciencia de la senescencia y la brecha biológica

La base científica de estos experimentos caseros de alto costo se apoya en investigaciones sobre la senescencia celular. Según un estudio publicado en The Lancet Healthy Longevity en 2023, la acumulación de células senescentes —células que dejan de dividirse pero no mueren— contribuye directamente a la inflamación crónica y al deterioro de los tejidos. La eliminación de estas "células zombis" mediante fármacos senolíticos es una de las fronteras que los biohackers de Silicon Valley intentan cruzar antes que el resto de la población general.

El uso de la rapamicina, un fármaco inmunosupresor utilizado originalmente en trasplantes de órganos, se volvió tendencia en redes sociales como X entre las comunidades de longevidad. Investigaciones revisadas por pares sugieren que este compuesto inhibe la vía mTOR, relacionada con el crecimiento celular y el envejecimiento. Sin embargo, su aplicación en humanos sanos carece todavía de ensayos clínicos a largo plazo que garanticen la seguridad, lo que convierte a Johnson y sus seguidores en sujetos de prueba voluntarios de una medicina de élite.

Esta búsqueda de la inmortalidad genera una división social marcada por la capacidad económica. Mientras que el acceso a la medicina preventiva básica es desigual, el biohacking de alto nivel establece una nueva forma de estatus: la edad biológica inferior a la cronológica. La posibilidad de "comprar tiempo" crea una brecha donde solo un sector privilegiado puede permitirse intervenciones para reparar el ADN dañado. La biología, antes el gran igualador humano, empieza a comportarse como un activo financiero ajustable según la inversión realizada.

Mediciones extremas y el mercado de la medicina regenerativa

El método de Johnson no solo implica fármacos, sino una vigilancia extrema de biomarcadores. Esto incluye pruebas de velocidad de onda de pulso para medir la salud arterial y análisis de sangre que rastrean cada cambio hormonal. En una entrevista con el MIT Technology Review, Johnson afirmó: "Lo que hago puede parecer extremo, pero estoy tratando de demostrar que el envejecimiento no es una inevitabilidad biológica, sino un problema de ingeniería que podemos resolver con los datos correctos".

La tendencia hacia la restricción calórica extrema, popularizada por la comunidad de longevidad en X, busca activar las sirtuinas, proteínas que regulan la salud celular. Estudios en modelos animales demostraron que la reducción significativa de la ingesta de alimentos sin desnutrición puede extender la vida útil, pero su traducción a la fisiología humana compleja sigue siendo objeto de debate científico. En el entorno de Silicon Valley, estas prácticas se adoptan con un rigor religioso, transformando el acto de comer en un proceso técnico de carga de combustible.

El mercado de la longevidad se estima que alcanzará los 600 mil millones de dólares para el año 2025. Empresas de biotecnología financiadas por capitales de riesgo se centran en la reprogramación epigenética para devolver a las células adultas a un estado similar al embrionario. El interés no es solo evitar la muerte, sino extender el periodo de vida productiva y saludable, lo que Johnson denomina "el fin de la tiranía del tiempo sobre la biología humana".

La infraestructura médica que rodea a Blueprint incluye un equipo de 30 médicos dirigidos por Oliver Zolman, quien se especializa en terapias de regeneración de órganos. Las intervenciones incluyen desde fotobiomodulación (terapia de luz roja) hasta tratamientos de plasmaféresis. Estas prácticas, aunque se basan en principios biológicos reales, operan a menudo en un vacío regulatorio, ya que muchos de los procedimientos se realizan bajo protocolos de uso compasivo o experimentos de "n=1", donde el individuo es su propio grupo de control.

Los críticos del movimiento advierten que la obsesión por el dato puede derivar en ortorexia o trastornos de ansiedad por la salud. No obstante, Johnson publica mensualmente sus resultados en línea, incluyendo su tasa de envejecimiento epigenético medida por el reloj de Horvath. Según sus registros de diciembre de 2025, su velocidad de envejecimiento se sitúa en 0.64, lo que técnicamente significaría que envejece menos de ocho meses por cada año calendario transcurrido.

El sistema Blueprint prohíbe el consumo de alcohol, azúcares procesados y cualquier exposición solar sin protección extrema. Las comidas se realizan en una ventana de seis horas para favorecer la autofagia, el proceso de reciclaje celular.

Esta disciplina convierte la existencia cotidiana en un laboratorio viviente, donde el placer sensorial es sacrificado en favor de la eficiencia celular y la estabilidad de los niveles de glucosa en sangre, monitoreados por sensores subcutáneos en tiempo real.

Las estadísticas actuales indican que la esperanza de vida global se estancó en varios países desarrollados debido a enfermedades metabólicas. En contraste, el grupo de biohackers radicales apuesta a que la combinación de IA y edición genética permitirá superar el límite de Hayflick, el número máximo de veces que una célula puede dividirse. Para Johnson y sus pares, el cuerpo es un hardware que debe ser actualizado mediante parches biotecnológicos para evitar la degradación inevitable del sistema operativo biológico.

Al cierre de 2025, el costo promedio de los estudios de secuenciación de genoma completo y análisis de proteómica avanzada, necesarios para replicar parcialmente el método de Johnson, descendió a 5.000 dólares por sesión en clínicas privadas de California y Suiza.