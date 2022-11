La NASA te muestra cómo estaba el cielo el día de tu cumpleaños

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) creó una herramienta llamada What Did Hubble See on Your Birthday?, en español, "¿Qué vio el Hubble en tu cumpleaños?", para descubrir que captó el telescopio Hubble en el espacio en distintas fechas.

“Hubble explora el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso significa que ha observado algunas maravillas cósmicas fascinantes todos los días del año, incluso en tu cumpleaños", indica la página de la NASA.

El rover Curiosity de la NASA descubrió un "pato" en Marte

Fuegos artificiales cósmicos captados por el telescopio espacial Hubble - NASA

Por ello, y en el marco de la celebración del aniversario número 30 de su lanzamiento, la NASA invita a las personas a conocer que captó el telescopio en el día y mes de su nacimiento.

Qué es el telescopio Hubble de la NASA

Hubble es uno de los telescopios espaciales más renombrados de la astronomía moderna que orbita en el exterior de la atmósfera terrestre. Fue bautizado en honor del astrónomo Edwin Hubble y fue puesto en órbita el 24 de abril de 1990 en la misión STS-31 como un proyecto conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, inaugurando el programa de Grandes Observatorios.

Telescopio espacial Hubble

El telescopio espacial Hubble órbita a una altura que osci­la entre los 590 y los 620 kilómetros. Utiliza un sistema de control remoto para orientarse hacia el objetivo y realizar observaciones. La información es enviada al goddard Space Flight Center.

"Pilares de la Creación": así son las enigmáticas imágenes captadas por el telescopio James Webb

Además, tiene una visión nítida del universo. Los científicos han utilizado el Hubble para observar algunas de las estrellas y galaxias más distantes vistas hasta ahora, así como los planetas de nuestro sistema solar. Esto significa que, sin duda, captó cómo se veía el cosmos en la fecha de tu natalicio.

Galaxia del Sombrero

La simpática imagen del Sol "sonriendo" que compartió la NASA

¿Cómo ver la imagen del telescopio Hubble el día de mi cumpleaños?

Cabe remarcar que la información de la NASA puede no coincidir con el año de nacimiento ya que capta imágenes desde 1990.

La NASA brinda información acerca de las fotografías captadas por el Hubble.

Captura de la página What Did Hubble See on Your Birthday?

Una misteriosa "puerta" vista en Marte desató teorías conspirativas: la explicación de los científicos

Para saber qué captó el telescopio en la fecha de tu cumpleaños se debe:

Entra a la página oficial de la NASA. En el panel de selección, seleccionar mes (select month) y día (select day). Luego hacer click en enviar (submit). Listo. Te aparecerá que captó el Hubble en tu cumpleaños junto a una breve descripción de la fotografía.

ms