La NASA y GE Aerospace logran un avance histórico con la demostración de un vuelo híbrido-eléctrico

La NASA y la empresa GE Aerospace presentaron públicamente en el Farnborough International Air Show del Reino Unido la demostración de vuelo de un sistema de propulsión híbrido-eléctrico de clase megavatio montado en una aeronave Saab 340B, según confirmó un comunicado oficial de la agencia espacial estadounidense.

El desarrollo tecnológico marca un hito inédito en la aviación civil tras haber alcanzado en pruebas previas altitudes superiores a los 30.000 pies, convirtiéndose en la primera aeronave con tecnología híbrida-eléctrica en operar en dicho nivel.

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La arquitectura del motor integra motores eléctricos, una turbina de gas y capacidades de almacenamiento de energía diseñadas para propulsar aviones regionales, con el objetivo de reducir drásticamente el consumo de combustible y los costos de operación.

Conforme a los datos publicados por la NASA, la prueba busca acelerar la introducción de nuevas generaciones de sistemas de energía comercial sin sacrificar el rendimiento de las aeronaves ni la seguridad operativa.

La NASA y GE Aerospace aceleran la aviación del futuro tras 15 años de investigación

"Este logro refleja lo que la NASA hace mejor en aeronáutica: exploramos posibilidades audaces, las validamos mediante investigación y prueba rigurosas y trabajamos con la industria", afirmó Laurie Grindle, directora de la División de Aeronáutica del Directorado de Misiones de Investigación Tecnológica de la agencia.

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Los ensayos capitalizaron el trabajo articulado a través del programa Electrified Powertrain Flight Demonstration y el proyecto Subsonic Vehicle Technologies and Tools, acumulando más de 15 años de investigación y desarrollo.

"Se trata de tener una visión que nadie cree posible y luego realizar el trabajo necesario para definir y ejecutar la investigación", sostuvo Ralph Jansen, ingeniero aeroespacial del Centro de Investigación Glenn de la NASA en Cleveland.

La colaboración entre ambas entidades permitió superar complejos desafíos de ingeniería vinculados a la gestión térmica, la eficiencia de las baterías de energía y la reducción del tamaño de los componentes eléctricos.

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En 2022, las organizaciones evaluaron el sistema en la instalación Electric Aircraft Testbed de la NASA en Sandusky, Ohio, donde simularon condiciones de vuelo a 45.000 pies de altitud.

La integración final sumó convertidores de potencia, hélices avanzadas y un motor comercial de GE Aerospace, permitiendo pasar de los ensayos en tierra a los vuelos de prueba en condiciones reales.

El proyecto contó además con la participación de centros de investigación de la agencia y la colaboración de firmas del sector como BETA Technologies y Boeing.