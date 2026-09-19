Dentro del cuerpo humano ocurre un espectáculo constante e invisible a simple vista. Pequeñas estructuras en forma de pelos, llamadas cilias, se mueven en olas coordinadas para limpiar la mucosidad de nuestras vías respiratorias. Pero cuando ese movimiento falla debido a un trastorno genético raro llamado discinesia ciliar primaria (PCD), el diagnóstico médico se vuelve un enorme desafío. Fue precisamente al capturar este baile microscópico defectuoso que el Dr. Ning Xu logró una hazaña científica y artística que conquistó al mundo.

Qué es la Small World Competition

La Nikon Small World Competition es un certamen internacional creado en 1975 para reconocer y destacar el trabajo de la fotografía realizada a través del microscopio óptico. Con los años, se ha convertido en la principal vitrina para fotomicrografos de las más diversas disciplinas científicas.

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En 2011, la competencia incorporó una categoría dedicada a videos, películas y secuencias en cámara rápida (time-lapse) capturadas a través de microscopios, añadiendo una dimensión dinámica al certamen.

El propósito central de la competencia es inspirar asombro, impulsar el descubrimiento y reflejar tanto el arte como la belleza intrínseca de la exploración científica y la vida microscópica

El niño que soñaba con las imágenes de los libros

Para Ning Xu, un ingeniero óptico dedicado a diseñar sistemas de imagen que permiten observar la vida celular en movimiento, ganar el primer premio del reconocido certamen Nikon Small World in Motion 2026 tuvo el sabor de un sueño cumplido.

“Crecí con las imágenes de Nikon Small World. Las ves en los libros de texto, en exposiciones y por todo internet”, confesó Xu. Por eso, presentarse por primera vez a esta competencia internacional y llevarse el máximo galardón le resultó una sorpresa inolvidable: “Sumarme a esta tradición se siente un poco irreal, especialmente porque era mi primera vez participando. Nunca pensé que podría ganar”.

Xu recibió la confirmación del Primer Premio 2026 el 15 de seiembre pasado, mientras armaba las valijas para mudarse de Beijing a Singapur, dejando su puesto como profesor en la Universidad de Tsinghua para asumir como investigador en la Universidad Nacional de Singapur. En medio de la transición profesional, el reconocimiento fue un hito deslumbrante: “Es uno de los momentos profesionales de los que me siento más orgulloso en mi vida”

Fuera del laboratorio y lejos de los lentes, a Xu le apasiona disfrutar al aire libre, andar en bicicleta, hacer senderismo y nadar. “¡Después de largos días en una sala de procesamiento de imágenes a oscuras, necesito un poco de luz solar!”, bromeó.

"Rápido, suave y nítido": la tecnología que salvó la vida microscópica

El video ganador, grabado en diciembre de 2025, revela muestras extraídas de un paciente pediátrico con PCD. Dado que esta patología no se detecta por la apariencia estática de las cilias sino por la forma en que se mueven, capturar la dinámica celular era indispensable para el diagnóstico.

Sin embargo, filmar células vivas manteniendo su comportamiento natural es una tarea sumamente delicada. Muchas técnicas avanzadas usan iluminación muy intensa o etiquetas fluorescentes que terminan alterando o dañando el tejido. “Todo el mundo quiere una imagen brillante y limpia, pero la luz fuerte daña las células vivas y cambia su comportamiento”, explicó Xu. “Capturar el comportamiento real y natural de las células es mejor y más importante que producir un video perfecto de células muriendo”

Para resolver este desafío, Xu y sus colaboradores (entre ellos la profesora Sarah Bohndiek de la Universidad de Cambridge y el Dr. Calum Williams de la Universidad de Éxeter) trabajaron desde 2021 en el desarrollo de un microscopio de superresolución difractiva. La quinta versión de este sistema utiliza múltiples ondas de luz y un dispositivo digital de micromicroespejos para moldear la iluminación de forma precisa y gentil.

El investigador resumió el reto técnico en tres palabras: “Rápido, suave y nítido. Todo el sistema debe hacer las tres cosas a la vez”

La ciencia como un lenguaje compartido

Más allá del avance médico, Xu sostiene que la microscopía en movimiento cumple un rol fundamental para acercar la ciencia a toda la comunidad. Mientras que muchos hallazgos quedan relegados a artículos académicos de difícil acceso, el movimiento de las cilias transmite un mensaje directo e inmediato.

“Para entender esta enfermedad, necesitas observar unos 10 segundos de movimiento, no solo una imagen fija”, señaló el especialista. “Cuando la gente ve las cilias latiendo, entiende de inmediato que algo hermoso e importante está sucediendo dentro de nosotros. Creo que esta competencia convierte a la microscopía en un lenguaje compartido”

“Durante 50 años, Nikon Small World ha repetido un mensaje simple: la ciencia es hermosa. Y Small World in Motion tiene un segundo mensaje que me apasiona aún más: la vida no es una foto fija. La vida se mueve.”

(insertar galería de microfotografías)