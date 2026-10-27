Lo que vemos y lo que ignoramos: científicos lograron reconstruir imágenes ocultas a la conciencia

Un equipo de investigadores encabezado por los neurocientíficos Janis Hesse y Doris Tsao, de la Universidad de California en Berkeley, logró reconstruir imágenes a partir de la actividad cerebral, incluso cuando estas quedaban fuera de la percepción consciente esperada. El experimento, realizado principalmente con dos macacos, permitió estudiar cómo el cerebro representa tanto los estímulos visuales que percibimos como aquellos que permanecen ocultos. Mediante el análisis de señales neuronales, los científicos recuperaron información sobre dos rostros diferentes que los animales habían recibido simultáneamente. Los resultados se publicaron el 16 de octubre de 2026 en bioRxiv, un repositorio de estudios preliminares sin revisión por pares.

El trabajo buscó comprender por qué algunas imágenes llegan a nuestra conciencia mientras otras quedan fuera de ella, aunque ambas ingresen al sistema visual. Para estudiarlo, los investigadores utilizaron una técnica que presenta estímulos diferentes a cada ojo y provoca que uno de ellos domine la percepción. Aunque las dos imágenes continúan llegando al cerebro, normalmente solo una es percibida conscientemente. Este procedimiento permitió analizar qué ocurría con la información correspondiente al estímulo suprimido, cuya ausencia de la percepción se infirió a partir de las condiciones experimentales.

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Durante las pruebas, los animales observaron dos rostros distintos mediante anteojos con filtros de colores. Primero se presentó una cara a uno de sus ojos y, poco después, apareció otra frente al ojo contrario, mientras la primera permanecía visible. En esas condiciones, la segunda imagen suele imponerse sobre la anterior, un fenómeno conocido como supresión binocular por destello. Los investigadores comprobaron previamente ese efecto en participantes humanos, aunque los macacos no podían comunicar directamente cuál de los rostros estaban percibiendo.

Cómo lograron reconstruir las imágenes que no se percibían

Para estudiar la actividad cerebral, los científicos utilizaron electrodos capaces de registrar simultáneamente las señales de cientos de neuronas. Las mediciones se realizaron en regiones de la corteza temporal inferior relacionadas con el reconocimiento de rostros y en áreas de la corteza prefrontal. Mediante un análisis computacional, identificaron patrones de actividad asociados con cada una de las caras presentadas durante el experimento. Esos registros permitieron reconstruir representaciones de ambos rostros, incluido el que debía permanecer fuera de la percepción consciente, sin que esto implicara recuperar una fotografía almacenada en el cerebro.

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Al examinar cómo cambiaban las señales a lo largo del tiempo, los investigadores encontraron que la actividad neuronal no permanecía asociada a una sola imagen. Aunque los estímulos visuales eran constantes, las poblaciones de neuronas alternaban unas 15 veces por segundo entre patrones vinculados con el rostro dominante y el suprimido. Cada intervalo contenía información que permitía reconstruir una de las dos imágenes mediante el análisis de los registros cerebrales. Esto mostró que la representación del estímulo oculto seguía presente, aun cuando el procedimiento experimental estaba diseñado para mantenerlo fuera de la percepción.

Los registros también revelaron diferencias en la precisión con que las neuronas representaban cada rostro. Durante los intervalos vinculados con la imagen dominante, las células nerviosas respondían con mayor sensibilidad a sus características visuales. Esa precisión disminuía cuando la actividad se relacionaba con el estímulo suprimido, aunque todavía era posible identificarlo. Para los autores, la diferencia entre una imagen percibida y otra ignorada podría depender no solo de las neuronas involucradas, sino también de cómo se organiza su actividad en el tiempo.

Qué revela el experimento sobre la conciencia

Una de las preguntas centrales de la neurociencia es cómo el cerebro determina qué información visual llega a formar parte de nuestra experiencia consciente. Investigaciones anteriores habían demostrado que algunas regiones cerebrales responden tanto a estímulos percibidos como a otros que permanecen fuera de la conciencia. El nuevo trabajo propone que la organización temporal de las señales neuronales podría contribuir a esa diferencia, incluso cuando las mismas poblaciones de células procesan ambos estímulos. Se trata de una hipótesis que amplía el estudio de la percepción más allá de las regiones cerebrales que se activan ante una imagen.

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Las mediciones principales se realizaron en dos macacos, por lo que los resultados todavía necesitan comprobarse en estudios más amplios. Además, como los animales no podían describir su experiencia, los investigadores utilizaron pruebas con humanos para establecer qué imagen debía dominar la percepción bajo las mismas condiciones. El trabajo tampoco ha superado la revisión científica independiente y no demuestra que sea posible recuperar cualquier imagen ignorada por una persona. Su aporte es mostrar que el cerebro puede representar información visual dominante y suprimida en intervalos muy breves, aunque todavía no se conoce con precisión qué mecanismos determinan cuáles de esas representaciones llegan a la conciencia.

DCQ