El CONICET identificó 57 especies nuevas para la ciencia en los cañones submarinos del Mar Argentino

Las muestras recogidas durante Talud Continental IV siguen revelando especies desconocidas. Científicos del CONICET y especialistas de distintos países identificaron 57 especies nuevas para la ciencia y cinco géneros. La mayor parte del material procede del cañón submarino Mar del Plata, explorado entre julio y agosto de 2025.

Al terminar la campaña se hablaba de unas 40 posibles especies nuevas. Meses después, durante un taller internacional realizado en Buenos Aires, el número subió a 57. Veinte taxónomos e investigadores jóvenes trabajaron durante dos semanas con ejemplares recuperados en gran parte por SuBastian, el vehículo operado remotamente desde el buque Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute.

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Entre los organismos identificados hay 20 especies de copépodos, 22 equinodermos, 14 cnidarios y un molusco escafópodo. Los cinco géneros nuevos corresponden a grupos de corales, pepinos de mar y crustáceos. Algunos ejemplares todavía necesitan estudios genéticos y taxonómicos antes de recibir una descripción formal y un nombre científico definitivo.

Del “Loki” submarino a decenas de especies desconocidas

Uno de los animales que más llamó la atención fue un pepino de mar del género Peniagone, encontrado a 2.577 metros de profundidad. Los investigadores lo apodaron «Loki» por los apéndices que sobresalen de su cuerpo y recuerdan a los cuernos asociados con el personaje de la mitología nórdica. Dentro de ese mismo grupo podrían existir hasta diez especies nuevas.

Los especialistas revisaron apenas cerca del 10% de las muestras de copépodos y todos los ejemplares examinados correspondieron a especies nuevas para la ciencia. El análisis permitió reconocer también un género desconocido. Gran parte de las muestras de estos pequeños crustáceos todavía no fue clasificada.

Entre los corales y las plumas de mar aparecieron otras 14 especies nuevas. Los científicos identificaron además dos posibles géneros desconocidos y una posible familia que todavía debe ser analizada genéticamente. Parte de las muestras de esos grupos sigue sin clasificar.

La expedición que millones siguieron en vivo

Talud Continental IV estuvo dirigida por Daniel Lauretta, investigador del CONICET y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. El equipo exploró el cañón submarino Mar del Plata, una formación que supera los 3.500 metros de profundidad y se encuentra bajo la influencia de las corrientes de Brasil y Malvinas. Durante la campaña se registraron imágenes y se tomaron muestras en sectores poco estudiados del fondo marino.

Las transmisiones tuvieron una repercusión poco común para una expedición científica argentina. Más de cuatro millones de personas siguieron las imágenes y varios animales se volvieron virales en redes sociales. Una estrella de mar naranja comparada con Patricio, el personaje de Bob Esponja, fue uno de los casos más conocidos, aunque ese ejemplar no correspondía a una especie nueva.

En las inmersiones aparecieron arrecifes de corales de profundidad, concentraciones de organismos bentónicos y animales apenas estudiados. Después, las muestras se compararon en laboratorio con colecciones científicas y registros existentes. Al terminar la campaña se habían señalado unas 40 posibles especies nuevas; el trabajo posterior llevó la cifra a 57.

El número de especies todavía puede crecer

El taller taxonómico se realizó entre el 13 y el 24 de julio de 2026 en la Universidad Maimónides. Participaron especialistas vinculados con Ocean Census, el Schmidt Ocean Institute, el CONICET y el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Los registros fueron incorporados a Ocean Census NOVA y las muestras físicas permanecerán en colecciones científicas argentinas.

Identificar una especie como nueva no significa que el proceso haya terminado. Algunos ejemplares todavía necesitan análisis genéticos, comparaciones anatómicas y publicaciones especializadas antes de recibir un nombre científico definitivo. Ese trabajo continúa en varios de los grupos encontrados.

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Lauretta y su equipo tienen prevista una nueva campaña con el Schmidt Ocean Institute para febrero y marzo de 2027. Esta vez explorarán otro cañón submarino del Atlántico Sur, donde esperan encontrar organismos con una distribución restringida a esa zona. Parte del material de Talud Continental IV permanece en estudio.

DCQ