Optogenética: cómo la luz permite estudiar el cerebro y qué posibilidades abre para la medicina

La optogenética permite activar o inhibir grupos específicos de neuronas mediante estímulos luminosos y estudiar cómo intervienen en la memoria, el sueño, el movimiento y la percepción. Esta herramienta transformó la investigación del cerebro al ofrecer una forma de comprobar qué ocurre cuando se modifica la actividad de un circuito determinado. Según el material proporcionado, los descubrimientos que hicieron posible su desarrollo les valieron a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026.

Tres científicos ganaron el Premio Nobel de Medicina por avances en optogenética

El cambio que introdujo esta tecnología radica en su capacidad para combinar selección celular y precisión temporal. Registrar la actividad de una región cerebral permite observar qué sucede durante una conducta, pero intervenir sobre determinadas neuronas ayuda a investigar su participación en ese proceso. Frente a la estimulación eléctrica, que puede afectar a distintas células cercanas, la optogenética permite delimitar mejor la población que se quiere analizar.

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Cómo funciona la optogenética

El procedimiento combina herramientas de genética, biología molecular y óptica. Primero se introducen en las células elegidas genes que contienen las instrucciones para producir opsinas, proteínas sensibles a la luz. Cuando esas proteínas están presentes, un estímulo luminoso de una longitud de onda determinada puede modificar la actividad celular. En las neuronas, esto permite favorecer la emisión de señales eléctricas o inhibirlas, según la proteína utilizada.

La iluminación se suministra mediante fibras ópticas, dispositivos LED implantables u otros sistemas adaptados al experimento. La respuesta puede producirse en milisegundos, una escala que permite seguir la rapidez de la comunicación neuronal. La especificidad depende de la selección genética previa: las células que incorporaron las proteínas fotosensibles son las que responderán al estímulo de la manera buscada.

De las algas a los circuitos neuronales

El origen de esta herramienta está vinculado con investigaciones sobre Chlamydomonas, un alga unicelular que puede orientarse hacia la luz. A comienzos de los años 2000, Hegemann y Nagel estudiaron proteínas implicadas en esa respuesta e identificaron la canalrodopsina, que abre un canal para el paso de iones cuando recibe luz azul. Ese mecanismo proporcionó una base para desarrollar nuevas formas de intervención sobre células nerviosas.

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En 2005, Deisseroth incorporó el gen de una de estas proteínas en neuronas de rata y consiguió activarlas mediante pulsos luminosos. Dos años después, el mecanismo se aplicó en el cerebro de ratones vivos. La posibilidad de trasladar una respuesta estudiada en microorganismos a las neuronas abrió una vía para explorar cómo la actividad de células seleccionadas influye sobre distintas funciones del organismo.

Qué permite investigar sobre la memoria y el sueño

La consolidación de los recuerdos es uno de los procesos analizados con optogenética. El texto de referencia describe una investigación de la Universidad de Cornell, publicada en Neuron, que intervino sobre la actividad cerebral de ratones durante el sueño. El equipo siguió señales eléctricas breves, de alrededor de 100 milisegundos, vinculadas con la transferencia de información entre el hipocampo y la neocorteza, y utilizó esos momentos para estimular una región cerebral.

Los investigadores observaron que los animales conservaban recuerdos que, sin esa intervención, tendían a perder después de algunas horas. También registraron resultados en ratones modificados para presentar dificultades de memoria. Estos experimentos permiten estudiar las condiciones que favorecen la retención de información, aunque sus resultados no constituyen un tratamiento disponible para personas ni demuestran que el procedimiento tenga el mismo efecto en el cerebro humano.

Alzheimer: resultados experimentales y desafíos pendientes

En la investigación del Alzheimer, la optogenética se utiliza para examinar alteraciones de las conexiones y los circuitos neuronales. Una revisión científica de 2022, citada en el material, reúne trabajos sobre plasticidad sináptica, redes relacionadas con la memoria y ritmos cerebrales. En modelos animales, algunos experimentos consiguieron recuperar parcialmente oscilaciones o respuestas neuronales asociadas con recuerdos aprendidos. También se estudiaron cambios durante el sueño, con resultados que advierten que una estimulación excesiva puede perjudicar procesos vinculados con el beta-amiloide.

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La aplicación de estos conocimientos en pacientes plantea dificultades importantes: introducir los genes de manera segura, dirigirlos a las células adecuadas y llevar luz hasta estructuras profundas sin provocar lesiones, infecciones o respuestas inmunitarias. Los hallazgos mencionados corresponden principalmente a investigaciones preclínicas y no acreditan eficacia terapéutica en personas. El material proporcionado señala que no existe una terapia optogenética aprobada para tratar el Alzheimer.

La retina y las posibilidades de aplicación clínica

Las enfermedades de la retina constituyen una de las áreas más avanzadas de investigación clínica con esta tecnología. En la retinosis pigmentaria, los fotorreceptores se deterioran progresivamente, mientras que otras células y el nervio óptico pueden conservar su función. Algunas estrategias buscan incorporar opsinas a las células ganglionares para que respondan a la luz y envíen señales al cerebro. Otros proyectos complementan la intervención genética con gafas que captan imágenes y las transforman en estímulos luminosos.

Los resultados iniciales descritos en el texto incluyen mejoras limitadas, como localizar objetos, distinguir contrastes o facilitar el desplazamiento, y no equivalen a recuperar una visión normal. En paralelo, la optogenética se emplea para investigar dolor, ansiedad, adicciones, movimiento, sueño y enfermedades como el párkinson. Su aporte central sigue siendo la posibilidad de examinar con mayor precisión la relación entre un circuito neuronal y una función, mientras las aplicaciones terapéuticas requieren demostrar seguridad y eficacia.

LV / EM