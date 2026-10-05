Tres científicos ganaron el Premio Nobel de Medicina por avances en optogenética

Los científicos Karl Deisseroth (Estados Unidos), Peter Hegemann y Georg Nagel (ambos de Alemania) recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 esta mañana en Estocolmo por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y el desarrollo de la optogenética.
Estos estudios podrían ser clave para entender funciones cerebrales compolejas y le abrirían nuevas vías a la medicina clínica para avanzar con tratamientos tanto de enfermedades neurológicas como sensoriales.
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